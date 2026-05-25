كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

في واقعة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مستخدمون مقطع فيديو يُظهر كاهن من إحدى الدول الإفريقية يزعم أنه “نسخة محدثة” من نبي الله موسى عليه السلام، قبل أن يتجه برفقة مجموعة من أتباعه إلى أحد الشواطئ في محاولة للقيام بفعل ادعى أنه “شَق البحر بعصا”.

وبحسب ما ظهر في الفيديو المتداول، بدا الرجل وهو يحمل عصًا ويتحدث إلى مجموعة من الأشخاص الذين تجمعوا حوله، في محاولة لإقناعهم بفكرته غير المألوفة، حيث كرر ادعاءه بأنه يحمل “رسالة جديدة” مرتبطة بما وصفه بـ”معجزة شق البحر”.

وفي مشهد لاحق من المقطع، توجه الرجل وأتباعه إلى أحد الشواطئ، وسط حالة من الترقب بين الحاضرين، حيث حاول تنفيذ ما زعم أنه “محاكاة لمعجزة النبي موسى”. إلا أن الأمور لم تسير كما كان يتوقع، إذ تسببت موجة قوية في فقدانه التوازن وسقوطه على الرمال، ما أثار حالة من الارتباك بينه وبين مرافقيه، الذين غادروا المكان سريعًا دون استكمال ما كانوا يخططون له.

وأظهر الفيديو أيضًا لحظات من الفوضى بعد سقوطه، قبل أن ينفضّ التجمع بشكل سريع، وسط تعليقات ساخرة من بعض رواد مواقع التواصل، الذين تداولوا المقطع على نطاق واسع مصحوبًا بتعليقات تتراوح بين الدهشة والسخرية.