زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

عادت “نظرية بيتزا البنتاجون” إلى الواجهة مجددًا، بعدما شهدت مطاعم بيتزا قريبة من مقر وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” نشاطًا ملحوظًا وزيادة كبيرة في الطلبات مساء الجمعة، بالتزامن مع تصاعد التوترات المرتبطة بإيران ومخاوف من تصعيد عسكري جديد في الشرق الأوسط.

زيادة ملحوظة في طلبات البيتزا

وأظهرت بيانات خرائط جوجل ارتفاع معدلات الإقبال على عدد من فروع مطاعم البيتزا القريبة من البنتاجون، من بينها “دومينوز بيتزا”، في وقت سجلت فيه مطاعم أخرى بالمنطقة معدلات ازدحام أقل من المعتاد.

ربط النشاط بالتوترات السياسية

متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا هذا النشاط المفاجئ بتصاعد التوترات الجيوسياسية، معتبرين أن زيادة طلبات الوجبات السريعة قد تكون مؤشرًا غير مباشر على وجود تحركات أو اجتماعات مكثفة داخل المؤسسات العسكرية والأمنية الأمريكية

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي