منطقة الشرقية الأزهرية تختتم أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية بنجاح

أعلن الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، ختام أعمال تصحيح مواد الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/ 2026م، حيث تم تسليم كافة أوراق الإجابة إلى الكنترول العام للشهادتين تمهيدًا لبدء عمليات الرصد والمراجعة النهائية، عقب الانتهاء رسميًا من أعمال التصحيح بنهاية يوم الاثنين ٢٥ مايو الجاري، وسط أجواء سادها الانضباط وتميزت بالدقة التامة والشفافية والجدية.

اضاف أنه اختتم مركزا تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية أعمالهما بنجاح كبير، حيث جرت عمليات التصحيح وفقًا للتوجيهات المشددة لرئيس المنطقة والتي ركزت على وضع مصلحة الطالب في المقام الأول، مع مراعاة الدقة البالغة وعدم إهمال أي إجابة محتملة، بالإضافة إلى تحري اليقظة التامة عند نقل الدرجات وتجميعها وتفقيطها، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، تمهيدًا للتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية لإعلان النتائج رسميًا.

كما وجه الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، وافر الشكر والتقدير لجميع المشاركين في أعمال التصحيح على جهودهم المخلصة وتنظيمهم العالي، مشيدا بالدور اليقظ لرجال الأمن في تأمين مراكز الأسئلة والتصحيح، وخص بالشكر مدير إدارة الامتحانات، ومديري التعليم الابتدائي والإعدادي، والمعاهد النموذجية والخاصة بالمنطقة، بالإضافة إلى رؤساء ومساعدي مراكز الأسئلة ومركزي تصحيح الشهادتين، مثمنًا روح التعاون البناءة التي أسهمت في خروج أعمال الامتحانات بهذه الصورة المشرفة والمعهودة.