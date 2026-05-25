معرض توت عنخ آمون| سفير مصر ببلجيكا: الحضارة المصرية تجربة ترفيهية غامرة

استضافت سفارة جمهورية مصر العربية في بروكسل، بالتعاون مع شركتي منظمتين لمعرض “ توت عنخ أمون… تجربة تفاعلية غامرة" Tutankhamun – The Immersive Experience” حفل استقبال بمُناسبة افتتاح المعرض الذي يُقام في أرض المعارض في بروكسل Brussels Expo.

وقد حضر الاحتفال لفيف من كبار الـمسئولين بالحكومة البلجيكية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي، وأعضاء البرلمان الأوروبي، وعمدة مدينة بروكسل، ورؤساء وأعضاء عدد من البعثات الدبلوماسية، ومجتمع الأعمال البلجيكي والشخصيات العامة.

تجدد الحضارة المصرية القديمة

وفى كلمته الافتتاحية، أكد السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى وبلجيكا، ورئيس بعثتها لدى الناتو، على حيوية وتجدد الحضارة المصرية القديمة، والتي لم يعد يقتصر مشاهدتها والاستمتاع بها على المتاحف والمراجع، ولكنها أصبحت جزءاً من تجربة ترفيهية غامرة أتاحتها التكنولوجيا الحديثة لعالمنا المعاصر والأجيال الجديدة بصورة عصرية.

معايشة التجارب التاريخية القديمة

وأشاد السفير المصرى بما تتيحه تقنيات الواقع الافتراضى والميتافيرس للمشاهد المعاصر بأن يعايش التجارب التاريخية القديمة، بكل ما تحمله من حياة ومشاعر وواقعية، لتعيد إحياء قصص عبرت آلاف السنين. كما أبرز السفير أبو زيد العلاقة التاريخية الفريدة التي تربط بلجيكا بقصة توت عنخ آمون، حيث كانت الملكة إليزابيث ملكة بلجيكا من أوائل الشخصيات الملكية التي زارت موقع المقبرة بعد اكتشافها عام 1922، حيث زيارتها باهتمام عالمي واسع، ودشنت لحقبة تاريخية حظي فيها علم المصريات باهتمام أكاديمى خاص فى مملكة بلجيكا.

وتجدر الإِشارة إلى أن معرض" توت عنخ أمون ….تحربة تفاعلية غامرة" قد سبق عرضه فى المتحف المصرى الكبير، وهو ما مثل فرصة جيدة للسفير المصرى لاستعراض الدور التنويري والثقافى الهام الذى يضطلع به المتحف حالياً، ودعوة ضيوف المعرض الي زيارة مصر للاطلاع عن قرب علي الآثار المصرية العريقة، ومشاهدة الحضارة المصرية فى مهدها الطبيعي.

ويستمر المعرض فى العاصمة البلجيكية بروكسل الي نهاية عام ٢٠٢٦، حيث تم عرضه فى أكثر من دولة مؤخراً وشاهده ٢،٥ مليون مشاهد.