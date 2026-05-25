هند صبري تخرج عن صمتها لأول مرة وترد على أزمة مناعة.. تفاصيل

قررت الفنانة هند صبري الخروج عن صمتها للمرة الأولى وتعلق على الجدل الذي أثير حول أزمة كواليس تصوير مسلسل “مناعة”، الذى عرض فى رمضان الماضي.

وأكدت هند صبري فى تصريحات تلفزيونية أنها تؤمن بوعي الجمهور وقدرته على التمييز بين من يعمل بإخلاص ومن يسعى إلى صناعة الجدل أو تحقيق الشهرة على حساب الآخرين، مشيرة إلى أن الجمهور أصبح أكثر إدراكا لما يدور خلف الكاميرات.

وتحدثت هند صبري بعفوية عن العديد من المحطات المهمة في حياتها الشخصية والفنية، وكشفت لأول مرة عن تفاصيل تتعلق بطريقة تعاملها مع الأزمات والانتقادات التي قد تواجهها أثناء العمل، حيث تفضل اختيار الصمت وقت تصاعد الجدل احترامًا لمسؤوليتها باعتبارها بطلة العمل، موضحة أنها كانت حريصة على عدم الانجراف وراء ردود فعل قد تندم عليها مستقبلا.

وقالت هند صبري : إن الرد أحيانا يمنح قيمة أكبر لأشخاص لا يستحقون الالتفات إليهم، لذلك فضلت أن تترك الجمهور يحكم بنفسه ويمنح كل شخص حجمه الحقيقي، مضيفة أن الحفاظ على الاسم والمكانة الفنية يتطلب قدرا كبيرا من الحكمة وضبط النفس.

وأشارت هند صبري إلى أن الفنان مع مرور السنوات يصبح أكثر وعيا بكيفية إدارة الأزمات، وأن الصمت في بعض الأحيان يكون أقوى من أي رد مباشر، خاصة عندما يكون الهدف من الهجوم مجرد إثارة الجدل أو جذب الانتباه.

ويواصل برنامج On The Road جذب اهتمام الجمهور بأسلوبه المختلف في تقديم اللقاءات الفنية، إذ تُجرى الحوارات داخل سيارة في أجواء يغلب عليها الطابع الودي والعفوي، ما يمنح الضيوف مساحة أكبر للكشف عن جوانب إنسانية وشخصية بعيدا عن أجواء البرامج التقليدية. وحقق البرنامج نجاحا لافتا منذ انطلاق موسمه الأول، بعدما استضاف عددا كبيرا من نجوم الفن، من بينهم يسرا، إيمي سمير غانم، مايا دياب، نيللي كريم، وأمينة خليل.