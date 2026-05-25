قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: أبلغت ممثلي بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران
ما هو يوم التروية؟.. اغتنمه اليوم لـ15 فضل ورزق للحاج وغيره
الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
لماذا سمي يوم التروية بهذا الاسم؟ اعرف السبب
ماذا تقدم ساوايست S08 DM موديل 2026 الجديدة؟
ترامب: لن تكون هناك إلا الأخبار الجيدة.. أنا لا أبرم صفقات سيئة
هل يغيب ليونيل ميسي عن كأس العالم؟
الحبس والغرامة .. احذر التعدي على أملاك الغير للانتفاع بها
أعمال يوم التروية في الثامن من ذي الحجة.. تعرف عليها بالتفصيل
مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري ضد إيران إذا فشلت المفاوضات
الاستخبارات الأمريكية تكشف لغز اختفاء مجتبى خامنئي.. والمفاوضات الإيرانية في مهب التأجيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض
شيماء مجدي

شهدت أسعار الدواجن اليوم الإثنين انخفاضا ملحوظا بالبورصة والأسواق ، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء لـ 67 جنيها بعدما سجل 80 جنيها منذ أيام قليلة ، كما استقر سعر كرتونة البيض لتتراوح بين 95 لـ 110 جنيهات.


أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الانخفاض، حيث وصل سعر الكيلو لـ  67 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 80 جنيها منذ أيام، وتصل للمستهلك بسعر 82 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 55 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 68 جنيها.

كما وصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 75 جنيه بعدما كان سعرها 97 جنيهات  وتصل للمستهلك 88 جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 100 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  110 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما استقر سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  260 لـ 160 و 170جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70لـ 90  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض


ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 90 جملة لتصل للمستهلك بسعر 105جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 100جنيهًا.

ويبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها


من جانبه، كشف الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  عن حقيقة انخفاض أسعار كرتونة البيض خلال الفترة المقبلة ، نافيًا ما يتردد حول وصول سعر الكرتونة إلى 70 جنيهًا في الوقت الحالي، موضحًا أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب، وأن السوق شهد خلال الفترة الأخيرة زيادة في الإنتاج بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما ساهم في تراجع الأسعار إلى مستويات أقل من التكلفة في بعض الأحيان.
سعر كرتونة البيض اليوم

وأضاف "الزيني" لـ"صدى البلد " أن سعر كرتونة البيض كان قد وصل العام الماضي إلى نحو 155 جنيهًا داخل المزارع، بينما انخفض هذا العام إلى ما بين 90 و95 جنيهًا، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على المربين، محذرًا من أن استمرار البيع بأقل من التكلفة قد يؤدي إلى خروج بعض المنتجين من المنظومة، بما يهدد توازن السوق على المدى المتوسط.


وأوضح " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أن انخفاض الأسعار أدى إلى زيادة معدلات الاستهلاك، حيث اتجه المواطنون لشراء كميات أكبر، وهو ما ساهم في تحريك الأسعار نسبيًا، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك أمر ضروري لاستمرار الإنتاج وعدم حدوث أزمات مستقبلية.

أسعار الدواجن والكتاكيت

كما أشار الزيني إلى أن أسعار الدواجن والكتاكيت تتغير بشكل طبيعي وفقًا لحجم المعروض والطلب، نافيًا وجود أي ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج هذا العام سواء في الدواجن أو البيض ساهمت في استقرار السوق رغم التذبذبات.

أسعار الدواجن اليوم سعر كيلو الدواجن البيضاء المزرعة أسعار الدواجن الأمهات الدواجن الساسو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

المتهمان

القبض على شاب وفتاة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء بالطريق العام في القاهرة

الأرصاد

تستمر 4 ساعات متصلة.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية على القاهرة الكبرى غدًا

زيادة المعاشات2026

بشرى لـ11.5 مليون مواطن.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسمياً

كريم فهمي

كريم فهمي يعترف: حطمت منزل والدتي بعد زواجها ونادم على هذا التصرف| تفاصيل

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026

ظهور نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026..والمديرية للطلاب: ادفع عشان تاخدها

شوبير

خبر حزين للنادي ولاعبيه وجماهيره.. أحمد شوبير يعلق على مشاركة الأهلي في الكونفدرالية

جوهر نبيل

مهلة وتهديد بالإقالة ورفض إلغاء الهبوط.. كواليس جلسة وزير الشباب مع مسئولي الإسماعيلي

ترشيحاتنا

يوم التروية

بدأت مناسك الحج.. ضيوف الرحمن يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

حكم صيام يوم التروية

حكم صيام يوم التروية وهل صامه النبي؟ اعرف فضله وأعمال الحجاج فيه

مناسك الحج

شرح مناسك الحج بالترتيب خطوة بخطوة.. من يوم التروية حتى طواف الوداع

بالصور

منصات يختتم دورته العاشرة بإعلان جوائز المسابقة ومنح الإنتاج لعام 2026

يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام
يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام
يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الثاني لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت السيارات القياسية بمعايير ‏FIA

أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏

مدحت صالح ومدحت العدل وعمرو مصطفى في عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم| صور

نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم

فيديو

هشام إسماعيل

هشام إسماعيل: الشهرة على السوشيال ميديا لا تصنع ممثلا.. والألش لا يعيش طويلا |تقرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد