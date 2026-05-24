قومي المرأة بكفر الشيخ ينظم ندوة حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ندوة تعريفية حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك للتعريف بأهداف المبادرة ومحاورها المختلفة، مع التركيز على فئة “تمكين المرأة” ودورها في دعم المشروعات المستدامة والابتكارية.

أقيمت الندوة برعاية المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة اماني شاكر مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

جاءت الندوة بحضور فريدة المزين المقرر المناوب لفرع المجلس، والدكتور سعيد الأشرم الأستاذ بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ، وبمشاركة 30 فتاة وسيدة من الخريجات الجامعيات بالتعاون مع التضامن الاجتماعي.

تناولت الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع، خلال المحاضرة، أهمية المشروعات الخضراء الذكية في تحقيق التنمية المستدامة، ودور المرأة في تقديم أفكار ومبادرات مبتكرة تسهم في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة.

كما استعرض الدكتور سعيد الاشرم عددًا من الأمثلة التطبيقية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحًا كيفية تحويل الأفكار البسيطة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ذات أثر بيئي واقتصادي، مع عرض نماذج لمشروعات مرتبطة بإعادة التدوير، والطاقة النظيفة، والمشروعات الإنتاجية الصديقة للبيئة.

كما جرى استعراض شروط وآليات التقديم بالمبادرة، والفئات المستهدفة، وأهمية تشجيع السيدات والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة على المشاركة بمشروعات ذات أثر بيئي وتنموي واقتصادي مستدام، مع توضيح نماذج للمشروعات التي يمكن أن تنافس بقوة ضمن فئة “تمكين المرأة”.

وأكدت الندوة، أهمية نشر ثقافة الاستدامة والاقتصاد الأخضر، ورفع وعي المجتمع بأهمية التحول نحو المشروعات الذكية الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030م.