وزير الخارجية العراقي يؤكد أهمية وضع آليات مشتركة مع الكويت لمنع حوادث الصيادين

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال لقائه مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي فهد يوسف سعود الصباح، أهمية وضع آليات وإجراءات وقائية مشتركة لمنع تكرار الحوادث التي تعرض لها الصيادون العراقيون في مناطق التماس والمياه المتداخلة بين العراق والكويت.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم /الخميس/، "أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق ودولة الكويت، ولا سيما في المجال الأمني، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة في البلدين بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية العلاقات الثنائية".

وأكد فؤاد حسين، أن "هذه الزيارة تعد الأولى له إلى دولة الكويت بعد تشكيل الحكومة العراقية، وتهدف إلى عرض رؤية الحكومة العراقية إزاء التحديات الأمنية التي تواجه العراق والمنطقة، وانعكاساتها على علاقاته مع دول الجوار، وفي مقدمتها دولة الكويت".

واستعرض الوزير "التحديات الأمنية التي واجهها العراق نتيجة الحرب الأخيرة، وما ترتب عليها من تداعيات أثرت في أمن العراق والمنطقة".

وأشار إلى أن "الحكومة العراقية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ،علي الزيدي، تتبنى رؤية واضحة لمعالجة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية، وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي".

وذكر الوزير خلال اللقاء "الحوادث التي تعرض لها الصيادون العراقيون في مناطق التماس والمياه المتداخلة بين البلدين، والتي أسفرت مؤخراً عن حادث مأساوي أدى إلى وفاة أحد الصيادين العراقيين"، مؤكداً "أهمية وضع آليات وإجراءات وقائية مشتركة تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، بما يعكس حرص قيادتي البلدين على حماية الأرواح وصون العلاقات الأخوية".

وأكد الجانبان "ضرورة التوصل إلى تفاهمات مشتركة في المجالات الأمنية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المختصة، بما يضمن أمن البلدين ويحول دون تأثر العلاقات الثنائية بأي حوادث أو خروقات غير مقصودة".

وتابع البيان، أن "الجانبين بحثا أهمية مواصلة التعاون المشترك للتحقق من الوقائع المتعلقة بالخروقات الأمنية التي أشارت إليها السلطات الكويتية، من خلال عمل فني مشترك بين الجهات المختصة في البلدين، بهدف التوصل إلى معلومات دقيقة واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما يحفظ المصالح المشتركة ويعزز الثقة والتعاون بين العراق ودولة الكويت".

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