قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسماعيلي يواجه مسار.. تعرف على مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفين
ترامب يغادر قمة الناتو على متن طائرة إير فورس ون القديمة والبيت الأبيض يكشف الأسباب
قفزة جديدة لصادرات البطاطس.. مليون طن تعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية
مفتي الجمهورية: وحدة الأمة ونبذ الفرقة من مقومات النهضة الحضارية في الإسلام
بحضور الأمين العام للاتحاد.. إجراء قرعة دوري المحترفين للموسم الجديد
معلم: امتحان التاريخ ثانوية عامة 2026 كله سهل ماعدا 4 نقاط
بـ4000 ريال.. خطوات حجز تأشيرة الباقات السياحية للسعودية
من النوبة إلي العالمية.. أبرز المعلومات عن هيثم حسن نجم منتخب مصر
خطوة تاريخية.. مدبولي يصل محطة الضبعة النووية للاحتفال بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية
إصابة طالبة بالإعياء عقب تناول أقراص مجهولة داخل لجنة ثانوية عامة بقنا
من نماذج الوزارة|معلم يؤكد سهولة امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026
المونديال يقترب من النهاية.. مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية العراقي يؤكد أهمية وضع آليات مشتركة مع الكويت لمنع حوادث الصيادين

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي
أ ش أ

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال لقائه مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي فهد يوسف سعود الصباح، أهمية وضع آليات وإجراءات وقائية مشتركة لمنع تكرار الحوادث التي تعرض لها الصيادون العراقيون في مناطق التماس والمياه المتداخلة بين العراق والكويت.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم /الخميس/، "أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق ودولة الكويت، ولا سيما في المجال الأمني، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة في البلدين بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية العلاقات الثنائية".

وأكد فؤاد حسين، أن "هذه الزيارة تعد الأولى له إلى دولة الكويت بعد تشكيل الحكومة العراقية، وتهدف إلى عرض رؤية الحكومة العراقية إزاء التحديات الأمنية التي تواجه العراق والمنطقة، وانعكاساتها على علاقاته مع دول الجوار، وفي مقدمتها دولة الكويت".

واستعرض الوزير "التحديات الأمنية التي واجهها العراق نتيجة الحرب الأخيرة، وما ترتب عليها من تداعيات أثرت في أمن العراق والمنطقة".

وأشار إلى أن "الحكومة العراقية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ،علي الزيدي، تتبنى رؤية واضحة لمعالجة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية، وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي".

وذكر الوزير خلال اللقاء "الحوادث التي تعرض لها الصيادون العراقيون في مناطق التماس والمياه المتداخلة بين البلدين، والتي أسفرت مؤخراً عن حادث مأساوي أدى إلى وفاة أحد الصيادين العراقيين"، مؤكداً "أهمية وضع آليات وإجراءات وقائية مشتركة تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، بما يعكس حرص قيادتي البلدين على حماية الأرواح وصون العلاقات الأخوية".

وأكد الجانبان "ضرورة التوصل إلى تفاهمات مشتركة في المجالات الأمنية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المختصة، بما يضمن أمن البلدين ويحول دون تأثر العلاقات الثنائية بأي حوادث أو خروقات غير مقصودة".

وتابع البيان، أن "الجانبين بحثا أهمية مواصلة التعاون المشترك للتحقق من الوقائع المتعلقة بالخروقات الأمنية التي أشارت إليها السلطات الكويتية، من خلال عمل فني مشترك بين الجهات المختصة في البلدين، بهدف التوصل إلى معلومات دقيقة واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما يحفظ المصالح المشتركة ويعزز الثقة والتعاون بين العراق ودولة الكويت".

إ ى/ح س م

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين العراق لكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

الأسطول البحري الامريكي

انفجارات تهز مقر الأسطول الأمريكي الخامس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على موقع صدى البلد|درجاتك هنا

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

هيثم حسن

خليفة صلاح في الريدز.. حقيقة انتقال هيثم حسن إلى ليفربول

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان فيزياء الثانوية العامة بعد دقائق من توزيعه باللجان|والتعليم تحقق

ترشيحاتنا

وزير البترول

وزير البترول: اهتمام متزايد من شركات التعدين العالمية بفرص البحث عن الذهب في مصر

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

التنمية المحلية: الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمدينة بلطيم بكفر الشيخ

جمهورية مصر العربية

مصر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

بالصور

جهز ورقك لشقق الإسكان.. طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للاختصاصات الصحية

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية

الكيلو بـ75 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

لوك جريء.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

المزيد