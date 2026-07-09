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أخبار البلد

قفزة جديدة لصادرات البطاطس.. مليون طن تعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية

البطاطس
البطاطس
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة جهود المعمل المركزي لفحص ومراقبة وإنتاج وتصدير البطاطس، خلال شهر يونيو الماضي، والذي عكس استمرار الجهود المبذولة لدعم منظومة تصدير البطاطس المصرية، وضمان جودة التقاوي، وتعزيز الرقابة الفنية باستخدام أحدث التقنيات، بما يسهم في الحفاظ على السمعة العالمية للصادرات الزراعية المصرية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف المعمل جهوده الفنية والرقابية، بمتابعة من الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، في فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير، ومتابعة التقاوي، وأعمال الرصد الجغرافي بالأقمار الصناعية استعدادا للموسم التصديري الجديد.

واوضحت الدكتورة نجلاء بلابل مدير المعمل، أن المعمل، قد أجرى خلال شهر يونيو الفحص الميكروسكوبي لـ1077 عينة من بطاطس المائدة المعدة للتصدير بإجمالي كمية بلغت 29 ألفًا و57 طنًا، تم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والدول العربية وعدد من الأسواق الأجنبية الأخرى.

وأشارت إلى أن إجمالي ما تم فحصه منذ بداية الموسم التصديري في الأول من أكتوبر 2025 وحتى نهاية يونيو 2026 بلغ 37 ألفًا و417 عينة بإجمالي كمية تجاوزت مليونًا و1057 طن من بطاطس المائدة، تم تصديرها إلى مختلف الأسواق العالمية، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في جودة البطاطس المصرية وقدرتها على المنافسة الدولية.

وأضافت بلابل  أن المعمل واصل تنفيذ أعمال الفحص الظاهري لحقول البطاطس بعمر 75 يومًا، حيث تم فحص 14 عينة خلال شهر يونيو، ليصل إجمالي العينات المفحوصة للعروة الصيفية إلى 4109 عينات منذ بداية الموسم.

وفيما يتعلق بالاستعداد للموسم الجديد 2026/2027، أوضحت مدير المعمل أنه تم أجراء الفحص الميكروسكوبي لـ921 عينة من تقاوي الكسر المحلي المخزنة بالثلاجات خلال المرحلة الأولى، بإجمالي كمية بلغت 18 ألفًا و195 طنًا خلال شهر يونيو، فيما وصل إجمالي ما تم فحصه منذ بدء المرحلة الأولى إلى 3456 عينة بإجمالي 68 ألفًا و687 طنًا من التقاوي.

وأشارت إلى مواصلة وحدة الرصد والمتابعة بالمعمل تنفيذ أعمالها، حيث تم تحميل 28 صورة فضائية خلال شهر يونيو تغطي مساحة تقدر بنحو 280 ألف كيلومتر مربع لمتابعة المناطق الخالية، إلى جانب متابعة حصاد العروة الصيفية من خلال منصة Sentinel، ومراجعة كميات الحصاد الخاصة بالشركات ومقارنتها بالكميات الواردة للمعمل للتأكد من مطابقة كميات الفحص للإنتاج الفعلي.

وراجعت وحدة الرصد والمتابعة بالمعمل كميات تقاوي البطاطس المخزنة داخل ثلاجات التقاوي المعتمدة، ومطابقتها مع بيانات الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، فضلًا عن إدخال بيانات 13 ثلاجة جديدة استعدادًا للموسم التصديري 2026/2027، ليصل إجمالي عدد الثلاجات المعتمدة والمسجلة بقاعدة البيانات الجغرافية إلى 173 ثلاجة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت بلابل أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية وزارة الزراعة لتطوير منظومة إنتاج وفحص وتصدير البطاطس، ورفع كفاءة نظم المتابعة والرقابة، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتج المصري، ودعم تنافسية الصادرات الزراعية في الأسواق العالمية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في متابعة المحاصيل وإدارة منظومة التصدير.

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