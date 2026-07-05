البطاطس هتغلى والطماطم تنخفض.. مفاجأة للمواطنين بشأن أسعار الخضراوات

يتابع جميع المواطنين الوفرة الكبيرة التي تشهدها جميع المنتجات الزراعية، لكن خلال الفترة الأخيرة انتشرت بعض الأخبار عن أن هناك توقعات بتحرك أسعار البطاطس خلال الفترة المقبلة، والجميع يسأل هل بالفعل سيكون هناك تحركات بالأسعار.

وأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار الطماطم تشهد استقرارًا خلال الفترة الحالية، وتسجل الآن في حدود 20 جنيها، والفلاح يبيعها بالأرض بـ 10 جنيهات، وذلك بعد أن وصلت الأسعار لأكثر من 50 و70 جنيه.

البطاطس

وأوضح أن يتوقع استقرار في أسعار الخضروات والفاكهة، لكنه يتوقع ارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق خلال الفترة المقبلة، لآن البطاطس تزرع مرة واحدة سنويًا، ويتم حصادها خلال شهري يناير وفبراير، ثم تخزن في الثلاجات أو يصدر جزء من إنتاجها إلى الخارج.

البطاطس

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البطاطس يرجع إلى عمليات التخزين في الثلاجات، إلى جانب زيادة كميات البطاطس المصدرة، موضحًا أن البطاطس تعد أكبر الخضروات تصديرًا من مصر، وثاني أكبر محصول تصديري بعد الموالح.

وأشار إلى أن مصر تصدر نحو مليون طن من البطاطس سنويًا، مؤكدًا أن ذلك يمثل أمرًا إيجابيًا ويدعم الاقتصاد الوطني.

البطاطس

ولفت إلى أن مصر تصدر سنويًا 10 ملايين طن من الخضروات والفاكهة كفائض عن الاستهلاك المحلي، وهو شهادة دولية على أمان المنتج المصري.

وردًا على ما يثار بأن جودة محاصيل التصدير تختلف تمامًا عن معايير السوق المحلي، نفى نقيب الفلاحين، خلال تصريحات تليفزيونية، قائلا: "أختلف مع ذلك تمامًا.. المحصول يخرج من نفس الحقل ونفس الشجرة، الخلاف الوحيد يكمن في فرز الحجم ودرجة اللون المطلوبة للأسواق الخارجية، أما القيمة الغذائية والأمان الصحي فهما واحد للداخل والخارج، ولو كان هناك غش مسرطن لشهدت المستشفيات كوارث لا حصر لها".

البطاطس

وحول واقعة شراء مواطن بطيخة انفجرت منها نافورة مياه بمجرد فتحها وكانت فارغة من الداخل، رد نقيب الفلاحين قائلا: "هذا ليس غشًا تجاريًا، بل نتيجة معاملات زراعية خاطئة من الفلاح مثل الإفراط في الري لزيادة الوزن، أو بسبب النضج الزائد وسوء التخزين والعوامل المناخية، والنصيحة هنا للمستهلك: إذا وجد حجم البطيخة كبيرًا ووزنها خفيفًا.. فلا يشتريها".

واعترف نقيب الفلاحين بوجود أزمة في المحفزات ومسرعات النضج مثل المستخدمة للتبكير بنضج العنب والطماطم أو المواد الملونة لبعض المقرمشات مثل اللب والفول السوداني، مشيرًا إلى أن الفلاح يقع أحيانًا ضحية لغش تجاري من مصانع بئر السلم، حيث يشتري عبوات مبيدات غير مطابقة للمادة الفعالة المكتوبة عليها، مؤكدًا أن هذه مسؤولية الأجهزة الرقابية في تتبع منافذ البيع وليس الفلاح.

وحول انتشار مقطع فيديو شهير على السوشيال ميديا يظهر فيه فلاح يرفض إطعام ضيفه من المحصول المخصص للبيع بحجة أنه مرشوش ويقدم له من قطعة أرض خاصة لبيته، رد نقيب الفلاحين قائلا: "تفسير هذا الفيديو طبيعي جدًا علميًا وليس دليلاً على مؤامرة؛ الفلاح لا يرش أرضه بالكامل في نفس اليوم، بل يرش جزءًا وينتظر فترة الأمان الحيوي لتطاير أثر المبيد الحشري قبل الجني، وعندما يزوره ضيف، فإنه طبيعيًا يذهب به إلى الجزء الذي لم يُرش اليوم أو تطاير منه المبيد تمامًا حفاظًا على سلامته الفورية، وهذا تصرف طبيعي ووعي من الفلاح بفترة الأمان وليس دليلاً على أنه يغش المواطنين".

نحن نأكل من هذه الأرض منذ عقود ولم يصبنا مكروه



وأضاف: "نحن نأكل من هذه الأرض منذ عقود ولم يصبنا مكروه، والتهويل على السوشيال ميديا يضر بسمعة الاقتصاد والزراعة المصرية دون وعي".





