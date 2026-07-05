برئاسة أبو العينين.. انطلاق اجتماعات القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات بمجلس النواب

انطلقت اليوم أعمال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وبمشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية وممثلي الدول الأعضاء.



وتأتي استضافة مصر لهذا الحدث البرلماني الدولي تأكيدًا لمكانتها الإقليمية والدولية، ودورها المحوري في دعم الحوار البرلماني وتعزيز التعاون بين دول ضفتي البحر المتوسط، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.



ومن المقرر أن تشهد أعمال القمة مناقشة عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار الإقليمي، والهجرة، والتنمية الاقتصادية، والتغيرات المناخية، والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون البرلماني، إلى جانب دعم جهود السلام وترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين شعوب المنطقة.

وتعكس استضافة مجلس النواب المصري لهذه الاجتماعات الثقة الدولية في الدور المصري، والنجاح الذي حققته رئاسة النائب محمد أبو العينين للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في تعزيز العمل البرلماني المشترك وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.