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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفى الزقازيق العام يحقق أعلى معدل سنوي لجراحات القلب المفتوح.. 62 عملية خلال عام

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أعلن الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن نجاح الفرق الطبية بقسم جراحة القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام في إجراء 62 عملية جراحة قلب مفتوح خلال العام المالي المنقضي خلال شهر يوليو ٢٠٢٥ حتى يونيه ٢٠٢٦، وهو أعلى معدل سنوي لجراحات القلب المفتوح يتم تحقيقه بالمستشفى خلال عام كامل، بما يدل على التطور الملحوظ في مستوى الخدمات الطبية الطبية المتقدمة المقدمة للمرضى.

اضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه يأتي ذلك في ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، ورفع الأعباء عن كاهل المرضى، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة التوسع في تقديم الخدمات الطبية ذات المستوى الثالث، ورفع كفاءة المستشفيات التابعة للمديرية، بما يضمن توفير الخدمة الطبية المتقدمة للمواطنين داخل المحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي أن هذا النجاح تحقق من خلال جهود الفريق الطبي بقسم جراحة القلب المفتوح، بقيادة الدكتور علي رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر واستشاري القلب المفتوح بالمديرية، وبمشاركة فرق التخدير والرعاية المركزة والتمريض والفنيين والخدمات المعاونة، تحت إشراف الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديرية والمشرف العام على جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، والدكتورة ساره جمال مسئول قوائم الانتظار بالمديرية، والدكتور محمد عاطف مدير مستشفى الزقازيق العام، وبالتنسيق والمتابعة المستمرة مع الكوادر الطبية ورئيس القسم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن المديرية مستمرة في دعم وتطوير أقسام القلب والقسطرة القلبية وجراحات القلب المفتوح، مع المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء ومستوى الخدمة الطبية المقدمة، والتأكد من توافر المستلزمات والأدوية والاحتياجات التشغيلية، إلى جانب دعم التدريب ورفع كفاءة الفرق الطبية، بما يساهم في تقديم خدمات علاجية متميزة وفق أعلى معايير الجودة، ويعزز من قدرة مستشفيات الصحة بالمحافظة على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بصحة الشرقية، إلى أنه مع الوصول إلى ٦٢ عملية قلب مفتوح خلال عام كأعلى معدل سنوي يحققه قسم جراحة القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام، يأتي هذا بالتوازي مع ما تقدمه المستشفى من خدمات متقدمة في مجال القسطرة القلبية، حيث تم حتى الآن إجراء ٤٢٠٨ حالة قسطرة قلبية، منهم ١٠١ منظم دائم، وعدد ١٢٧ منظم مؤقت، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى، حسب التشخيص الطبي لكل حالة، بما يدل على التكامل بين الخدمات التشخيصية والتداخلية والجراحية لعلاج مرضى القلب.

وتقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص الشكر والتقدير لجميع الفرق الطبية والإشرافية والفنية بمستشفى الزقازيق العام، وعلى رأسهم فريق جراحة القلب المفتوح، وفرق التخدير والرعاية المركزة والتمريض والفنيين، لما بذلوه من جهود متواصلة في خدمة المرضى بمحافظة الشرقية.

بالشرقية وزارة الصحة القلب المفتوح جراحة القلب المفتوح

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