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بعد السقوط أمام المغرب.. نقطة واحدة تفصل منتخب مصر للشباب عن أمم أفريقيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد السقوط أمام المغرب.. نقطة واحدة تفصل منتخب مصر للشباب عن أمم أفريقيا

منتخب الشباب
منتخب الشباب
محمود أحمد

تلقى منتخب مصر للشباب مواليد 2007 ضربة في سباق التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا بعدما خسر أمام نظيره المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى البطولة المقرر إقامتها في غانا العام المقبل.

ورغم الخسارة لا يزال منتخب مصر يحتفظ بمصيره بين يديه بعدما توقف رصيده عند 6 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب التصفيات خلف المنتخب المغربي الذي رفع رصيده إلى 7 نقاط وحسم بالفعل بطاقة التأهل إلى النهائيات.

وباتت مواجهة الجزائر في الجولة الأخيرة هي العنوان الأبرز في مشوار الفراعنة بالتصفيات حيث يحتاج منتخب مصر إلى التعامل مع المباراة باعتبارها مواجهة حاسمة لا تقبل الحسابات المعقدة في ظل امتلاكه أفضلية على المنتخب الجزائري صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ماذا حدث أمام المغرب؟

دخل منتخب مصر مواجهة المغرب وهو يبحث عن نتيجة تساعده على الاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلا أن المنتخب المغربي فرض أفضليته خلال أحداث المباراة ونجح في ترجمة تفوقه إلى هدفين خلال الشوط الأول.

وافتتح آدم بوعلال التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 25 قبل أن يضيف سامي بوهودان الهدف الثاني في الدقيقة 33 ليحافظ المنتخب المغربي على تقدمه حتى نهاية اللقاء ويحصد ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذه النتيجة رفع المغرب رصيده إلى 7 نقاط ليضمن صدارة التصفيات والتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بينما بقي منتخب مصر عند 6 نقاط وأصبحت الجولة الأخيرة هي الفيصل في تحديد صاحب البطاقة الثانية.

كيف يتأهل منتخب مصر إلى أمم أفريقيا؟

يدخل منتخب مصر مباراته أمام الجزائر وهو في المركز الثاني برصيد 6 نقاط مقابل 4 نقاط للمنتخب الجزائري وهو ما يمنح الفراعنة أفضلية واضحة قبل المواجهة المرتقبة.

ويحتاج منتخب مصر إلى التعادل أو الفوز أمام الجزائر لضمان التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وفي حالة تحقيق الفوز سيرفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط لينهي التصفيات في المركز الثاني خلف المغرب ويضمن التأهل دون انتظار نتيجة المباراة الأخرى.

أما في حالة التعادل فسيرتفع رصيد الفراعنة إلى 7 نقاط مقابل 5 نقاط للمنتخب الجزائري وبالتالي يحسم منتخب مصر بطاقة التأهل الثانية رسميًا.

وبالتالي فإن الحسابات تبدو واضحة أمام الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر: عدم الخسارة أمام الجزائر يعني التأهل إلى النهائيات.

الخسارة تقلب الحسابات

أما السيناريو الذي يسعى منتخب مصر بكل قوة إلى تجنبه فهو الخسارة أمام الجزائر في الجولة الأخيرة وفي حال تعرض الفراعنة للهزيمة سيظل رصيدهم عند 6 نقاط بينما سيرتفع رصيد الجزائر إلى 7 نقاط لتتغير ملامح المنافسة على بطاقة التأهل الثانية.

وهنا تدخل نتيجة مواجهة المغرب وليبيا في الجولة الأخيرة ضمن الحسابات خاصة أن المغرب حسم تأهله بالفعل بينما لا تزال المنافسة قائمة على البطاقة الثانية.

لذلك فإن منتخب مصر يملك ميزة مهمة قبل الجولة الختامية تتمثل في أن التعادل يكفيه لحسم التأهل دون الدخول في حسابات إضافية.

مواجهة الجزائر.. مباراة بطاقة التأهل

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر للشباب مع الجزائر يوم الثلاثاء 6 أكتوبر على استاد هيئة قناة السويس في الجولة الخامسة والأخيرة من تصفيات شمال أفريقيا.

وتحظى المباراة بأهمية استثنائية بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين بعدما أصبحت بمثابة مباراة تحديد المصير عقب سقوط الفراعنة أمام المغرب.

ويحتاج منتخب مصر إلى استعادة توازنه سريعًا خاصة أن مواجهة الجزائر لن تكون سهلة في ظل حاجة المنافس إلى تحقيق الفوز من أجل تجاوز الفراعنة في جدول الترتيب.

وتتمثل مهمة منتخب مصر في الدخول إلى المباراة بهدف واضح وهو تجنب الخسارة مع البحث عن تحقيق الانتصار الذي سيمنحه صدارة الحسابات الخاصة بالمركز الثاني ويغلق باب المفاجآت مبكرًا.

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