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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المغرب يتصدر ومصر وصيفًا.. ترتيب منتخبات 2007 في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

سقط منتخب مصر للشباب مواليد 2007، في فخ الهزيمة أمام منتخب المغرب بنتيجة 0-2،  في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.

سجل هدفي منتخب المغرب آدم بوعلال في الدقيقة 25 بضربة رأس بعد عرضية من ضربة حرة مباشرة، وسامي بوهدان الهدف الثاني في الدقيقة 33 من انفراد بالحارس عمر عبد العزيز.

الفوز منح منتخب المغرب رسميا، بطاقة التأهل لبطولة أمم أفريقيا، بصرف النظر عن نتيجة مباراته في الجولة الأخيرة أمام ليبيا، فقد أصبحت تحصيل حاصل.

وتأجل تأهل منتخب مصر للشباب، لبطولة أمم إفريقيا، إلى الجولة الأخيرة في التصفيات، المحدد لها يوم الثلاثاء المقبل 6 أكتوبر أمام منتخب الجزائر، والتي سيكون أمامه فيها فرصتين لحسم بطاقة التأهل هما التعادل أو الفوز بأي نتيجة، أما الخسارة فستحرمه من المشاركة في “كان” الشباب.

المغرب يتصدر ومصر تلاحقه

ويتصدر منتخب المغرب المباراة جدول ترتيب التصفيات برصيد 7 نقاط، جمعها من 3 مباريات، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، ما يجعل المواجهة ذات أهمية كبيرة في صراع الصدارة.

ويأتي منتخب الجزائر في المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، يليه منتخب تونس برصيد 3 نقاط من 4 مباريات، بينما يحتل منتخب ليبيا المركز الخامس والأخير برصيد نقطة واحدة من 3 مباريات.

ويأمل المنتخب المصري في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار على الجزائر المباراة القادمة، ورفع رصيده إلى 9 نقاط لحسم بطاقة العبور لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب بعد ضمان المغرب للتأهل بعد الفوز على مصر اليوم السبت.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، التشكيل الأساسي للفراعنة لمواجهة المنتخب المغربي، في المباراة التي تجمع المنتخبين على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.

تشكيل منتخب مصر أمام المغرب

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: نور أشرف، إياد مدحت، محمد عوض، مهند الشامي.

خط الوسط: محمد سمير كونتا، يونس الملاح، محمد حمد، عمر العزب.

خط الهجوم: أنس رشدي، علي الجارحي.

بدلاء منتخب مصر

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: إياد تامر، ياسين عاطف، محمود صلاح، عبد الله بدير، محمد رأفت، عمر أمين، محمد هشام، محمد فرج، أدهم كريم.

منتخب مصر للشباب منتخب المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية

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