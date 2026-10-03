منتخب مصر يواجه المغرب في تصفيات شمال إفريقيا تحت 20 عامًا

يستعد منتخب مصر للشباب لخوض مواجهة قوية أمام نظيره المغربي، اليوم السبت، ضمن منافسات تصفيات اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا.

وتقام المباراة في إطار منافسات التصفيات التي تستضيفها مدينة الإسماعيلية، وسط منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم منتخبات المغرب والجزائر وتونس وليبيا، حيث يسعى الفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب المغربي، ومواصلة مشوارهم في التصفيات بصورة قوية.

وتشهد منافسات التصفيات إقامة المباريات في مدينة الإسماعيلية، بمشاركة منتخبات شمال إفريقيا، في مواجهات يسعى خلالها كل منتخب إلى تحقيق أفضل النتائج والتقدم في جدول الترتيب.

وتحظى مباراة مصر والمغرب باهتمام كبير، في ظل قوة المنتخبين ورغبة كل منهما في تحقيق الفوز وحصد النقاط، خاصة أن نتائج المواجهات المباشرة قد يكون لها دور مهم في تحديد ترتيب المنتخبات وفرص التأهل إلى البطولة القارية.

ويعمل الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الجوانب الدفاعية والهجومية، واستغلال الفرص التي تتاح أمام مرمى المنتخب المغربي.

موعد مباراة مصر والمغرب

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام المغرب اليوم السبت، ضمن منافسات تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا.

وتقام المباراة في مدينة الإسماعيلية، التي تستضيف منافسات التصفيات بمشاركة منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.

القناة الناقلة لمباراة مصر والمغرب

وتنقل مباراة مصر والمغرب في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا عبر قناة أون سبورت، لتتيح للجماهير المصرية متابعة المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

ويأمل منتخب مصر في تقديم أداء قوي أمام المغرب وتحقيق النتيجة التي تدعم موقفه في التصفيات، في ظل المنافسة القوية بين المنتخبات المشاركة على بطاقات التأهل للبطولة الإفريقية