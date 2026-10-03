من الجيم.. شاهد مصطفى شوبير يتألق في أحدث ظهور

شارك مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي ، صورا جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر مصطفى شوبير ، أثناء خوض التمارين الرياضية القوية داخل صالة الجيم.

من جانب آخر، كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما يتردد بشأن تأثر العلاقة بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي، حارسَي مرمى الأهلي، على خلفية ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن العلاقة بين نجله مصطفى شوبير ومحمد الشناوي لم تتأثر، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يعكس حقيقة العلاقة بين الثنائي.

وأضاف: «علاقة شوبير الصغير بكابتنه محمد الشناوي لن تتأثر، كل اللي بتسمعوه كلام سوشيال وصحافة».

وأكد شوبير ، أن مصطفى يكن كل الحب والاحترام لمحمد الشناوي، باعتباره قائد الفريق، مشددًا على قوة العلاقة التي تجمعهما.

وتابع: «هو بالنسبة له بيحب الشناوي، والشناوي الكابتن بتاعه، والشناوي بيحبه، وعلاقتهم علاقة ممتازة وطيبة وفيها امتنان وحب واحترام وتقدير».