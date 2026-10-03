ناقد رياضي: إنت شايف حمزة عبد الكريم دلوقتي.. وبرشلونة شايفه بعد سنتين

كشف المحلل والناقد الرياضي أحمد عز عن رؤيته لأسباب اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالمهاجم المصري حمزة عبد الكريم، مشيرًا إلى أن الأندية الأوروبية تعتمد على أدوات تحليل متطورة لتقييم اللاعبين، ولا تكتفي بالمشاهدة التقليدية للمباريات.

وقال أحمد عز، خلال ظهوره في بودكاست «نجم الجماهير»: «في كل البودكاستات لما يستضيفوا حد، يقوم قايل: هما برشلونة شافوا إيه في حمزة عبد الكريم؟ فيرد عليه المذيع: والله ما أعرف.. لغة حوار صعبة».

وأضاف: «طب هقولك أنا هما شافوا إيه، عندهم حاجة اسمها Wyscout، دخلوا عليها واتفرجوا على الـPerformance وأداء اللاعب، وشافوا إن عنده قوة انفجارية وسرعة».

وأوضح أن السرعة تعد من أبرز العوامل التي تلفت أنظار الأندية الأجنبية عند تقييم اللاعبين، قائلًا: «السرعة أول حاجة بتلفت انتباه الأندية الأجنبية، لأن بره عندهم ميثاق اسمه S.P.I.T، وأول حاجة فيه الـSpeed؛ لأن السرعة لا تُنمّى».

وتابع: «فلما يشوفوا مهاجم بالطول ده، وعنده سرعة وقوة انفجارية، يقولك: الحق هاته. إنت شايفه دلوقتي ضعيف، أنا شايفه كمان 10 شهور بعضلات. إنت شايفه دلوقتي مش عارف يتحرك كويس على الجول، أنا شايفه بعد سنتين وهو بيتدرب تحت إيد مدرب جامد بيعلمه إزاي يتحرك وإزاي ينهي».

وأكد أحمد عز أن تقييم اللاعب في هذه المرحلة يجب أن يراعي إمكانية تطوره مستقبلًا، مضيفًا: «هو شايف بكرة، إنت شايف تحت رجلك».

وتطرق المحلل الرياضي إلى الانتقادات التي يتعرض لها حمزة عبد الكريم بسبب عدم مشاركته بشكل مستمر، قائلًا: «الأمر عدى مرحلة حقد على اللعيب، الناس آه ممكن تبقى بتستعجل إنه مش بيشارك.. بس هنا أنا ليه هستعجل وأقيّم عليه الفشل والنجاح؟».

واختتم حديثه قائلًا: «ما تسيبه، والله لو نجح.. برافو عليه، لو ماعملش حاجة، إيه اللي يخليني أتكلم؟ يقولك: أصل أنتم بتتكلموا عنه كتير، طب ما نتكلم، هل كلامنا ده يضايق حد؟ ما إحنا بنتكلم في كل حاجة، هو إحنا سايبين حاجة ماتكلمناش فيها؟ ده كلمة منتهي دي قعدت 3 أيام تريند على الإنترنت، على الأقل أدينا بنتكلم في حاجة كويسة مبشرة».