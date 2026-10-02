بعد إصابة رافينيا.. مفاجأة فليك تفتح الباب أمام حمزة عبد الكريم في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تحركات الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، للتعامل مع إصابة البرازيلي رافينيا، في الوقت الذي برز فيه اسم المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم ضمن الخيارات المطروحة لتعويض غياب اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ويستعد برشلونة للعودة إلى منافسات الدوري الإسباني بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يواجه خيتافي يوم 10 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الثامنة من بطولة «لا ليجا».

إصابة رافينيا تضع فليك أمام أزمة

وكان الاتحاد البرازيلي قد أعلن مغادرة رافينيا لمعسكر منتخب بلاده، بعد تعرضه لتورم في الفخذ الأيمن، وذلك كإجراء احترازي للحفاظ على سلامته وعدم تفاقم الإصابة.

وتعيد الإصابة الحالية إلى الأذهان ما حدث مع اللاعب خلال الموسم الماضي، عندما تعرض لمشكلة مشابهة، قبل أن يعود سريعًا إلى التدريبات والمباريات، وهو ما أدى إلى تجدد الإصابة وتفاقمها خلال الموسم.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن فليك أصبح أكثر حذرًا هذه المرة، ولا يرغب في المخاطرة بعودة رافينها قبل اكتمال جاهزيته البدنية.

حمزة عبد الكريم يدخل الحسابات

ومع احتمالية غياب رافينيا، بدأ الجهاز الفني لبرشلونة دراسة البدائل المتاحة، وظهر اسم المصري حمزة عبد الكريم ضمن الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها في الخط الأمامي.

ويملك اللاعب الشاب فرصة للحصول على دقائق جديدة مع الفريق، خاصة أنه يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح، إلى جانب البرازيلي جابرييل جيسوس، الذي انضم حديثًا إلى برشلونة ولم يحصل حتى الآن على فرصة كبيرة للمشاركة.

هدف مع مصر يرفع أسهم المهاجم المصري

ويأتي ظهور اسم حمزة عبد الكريم في حسابات فليك بالتزامن مع فترة مميزة يعيشها اللاعب، بعدما نجح في تسجيل هدف مع منتخب مصر أمام جنوب السودان.

وكان حمزة قد لفت الأنظار خلال فترة الإعداد، إلا أن مشاركته الرسمية مع برشلونة لا تزال محدودة، إذ حصل على 4 دقائق فقط أمام رايو فاليكانو.

ومع غياب رافينيا المحتمل، قد يحصل المهاجم المصري على فرصة أكبر لإثبات نفسه، سواء عبر المشاركة أساسيًا أو الدخول كبديل، في انتظار القرار النهائي للجهاز الفني لبرشلونة.