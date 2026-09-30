أصغر هدافي الفراعنة.. حمزة عبد الكريم يحقق إنجازًا بعد هدف جنوب السودان

أشاد الإعلامي أحمد شوبير باللاعب الشاب حمزة عبد الكريم، بعد تسجيله هدفًا خلال فوز منتخب مصر على جنوب السودان بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «هدف حمزة عبد الكريم في شباك جنوب السودان بيخليه تالت أصغر لاعب مصري يسجل هدف مع المنتخب في مباراة دولية، وده أمر يُحسب لحسام حسن، إن الراجل اداله وصمم عليه».

وأضاف: «كانت فتحة خير بالنسبة له في كأس العالم إنه يتحول من رديف برشلونة للفريق الأول، وإن شاء الله ربنا يبارك له والولد يوفق ويبقى أحسن وأحسن الفترة القادمة».

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جوبا الوطني، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الثانية

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة أنجولا ومالاوي المقرر إقامتها اليوم، الأربعاء.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

1. مصر – 4 نقاط



2. مالاوي – 3 نقاط



3. أنجولا – نقطة واحدة



4. جنوب السودان – بدون نقاط