حمزة عبد الكريم يسجل أول أهدافه الدولية مع منتخب مصر أمام جنوب السودان

سجل حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر، أول أهدافه الدولية بقميص الفراعنة، بعدما هز شباك منتخب جنوب السودان خلال المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وجاء هدف حمزة عبد الكريم في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليختتم خماسية منتخب مصر في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بخمسة أهداف دون رد.

وشارك حمزة عبد الكريم في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، بديلًا لعمر مرموش، الذي قدم أداءً مميزًا وسجل هدفين خلال المباراة.

وكان مصطفى زيكو افتتح التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 35، قبل أن يضيف عمر مرموش الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني، ثم سجل إبراهيم عادل الهدف الثالث، وعاد مرموش ليحرز الهدف الرابع، قبل أن يختتم حمزة عبد الكريم خماسية الفراعنة بهدفه الأول على المستوى الدولي.

ويعد هذا الهدف محطة مهمة في بداية مشوار حمزة عبد الكريم مع المنتخب الأول، بعدما نجح في استغلال الدقائق التي حصل عليها أمام جنوب السودان وتسجيل أول أهدافه بقميص الفراعنة.

تشكيل منتخب مصر

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: هيثم حسن، مصطفى زيكو، عمر مرموش.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من المهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، عمر فايد، كريم حافظ، محمود صابر، علي محمود، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، وحمزة عبد الكريم، بينما خرج الحارس الرابع عبد العزيز البلعوطي من قائمة المباراة.

طاقم تحكيم المباراة

أدار المباراة طاقم تحكيم من موريشيوس، بقيادة أحمد امتياز حكمًا للساحة، ويعاونه لويس رالف فابيان مساعدًا أول، وأسويت تيلوك مساعدًا ثانيًا، بينما تولى جان براندي ستيفي مهمة الحكم الرابع.