محمد سيد بشير يستعد لطرح مسلسل Cypher على Watch It

يستعد المؤلف محمد سيد بشير لطرح المسلسل الأمريكي Cypher على منصة Watch It خلال الفترة المقبلة، في خطوة جديدة بمسيرته الفنية، حيث يُعد العمل أول تجربة عالمية له في مجال الدراما الأمريكية.



ويأتي عرض Cypher على منصة Watch It بعد أشهر قليلة من عرض المسلسل على منصة Prime Video، كما تم طرحه لأول مرة قبل نحو 4 سنوات عبر منصتي Netflix وRoku، ليواصل العمل رحلته بين عدد من المنصات العالمية قبل وصوله إلى الجمهور المصري والعربي عبر Watch It.

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وتُعد تجربة محمد سيد بشير في Cypher مختلفة باعتباره من أوائل المؤلفين المصريين الذين خاضوا تجربة تأليف مسلسل ناطق بالإنجليزية، ونجح من خلالها في تقديم عمل ينتمي إلى نوعية الدراما العالمية التي تجمع بين التشويق والغموض والخيال العلمي.

ويمزج مسلسل CYPHER الأمريكي على مدار السبع حلقات بين الواقع والخيال العلمي، إذ تدور أحداثه حول عالم سري تصطدم فيه التكنولوجيا المتقدمة مع النفوذ والسلطة، ضمن سلسلة من الألغاز ومعرفة قائمة اغتيالات خطيرة التي يحاول فكها ويل سكوت العبقري في تحليل الشفرات الذي يلعب دوره النجم العالمي مارتن دنجل وال، واستطاع بشير تحقيق تصاعد درامي حلقة تلو الأخرى.

وفي سياق منفصل، تعاقد بشير مؤخرًا على تقديم الجزء الثاني من فيلم العارف مع الفنان أحمد عز والمخرج أحمد علاء الديب والمنتج محمد رشيدي والمنتج الفني هاني عبد الله، كما يواصل تحضيرات فيلم نمبر وان مع الفنان محمد رمضان.