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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وحدة السكان ببني سويف: تنفيذ 1306 أنشطة وبرامج ميدانية وتوعوية

قومي السكان ببني سويف
قومي السكان ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعدت وحدة السكان الرئيسية بمحافظة بني سويف، تقريراً ربع سنوي عن العام الحالي، تضمن الإشارة إلى الجهود والأنشطة والفعاليات التي نفذتها الوحدة تحت رعاية محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز، وإشراف بلال حبش نائب المحافظ _المشرف العام على الوحدة ورئيس لجنة التنمية البشرية بالمحافظة، ومتابعة من مدير الوحدة محمد البحيري مقرر اللجنة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لوحدة السكان بوزارة التنمية المحلية والبيئة، وفي إطار توجيهات الدولة المصرية للارتقاء بخصائص المواطنين ومواجهة التحديات السكانية.

وبحسب ما تضمنه تقرير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، تم خلال الربع الثالث من العام الحالي وعلى مدار أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، تنفيذ 1306 أنشطة وبرامج ميدانية وتوعوية متنوعة استهدفت واستفاد منها 110 آلاف و678 مواطناً ومواطنة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، موزعة على 6 محاور استراتيجية رئيسية شملت 14 مبادرة تنموية وشعبية شاملة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الشريكة من الأجهزة والهيئات الرسمية والمجتمع المدني والجامعات.

في المحور الأول المتعلق بالاستثمار في الثروة البشرية، نجحت مبادرة "رواد العمل السكاني" الوزارية بالتنسيق مع مديريات التعليم والصحة والأزهر والكنيسة والطب البيطري والشباب والرياضة في تبني أدوات مبتكرة لتثقيف الشباب بقضايا السكان عبر تنفيذ 115 نشاطاً استفاد منها 6911 مواطناً، بينما حققت مبادرة "نحو شباب واعٍ" تنفيذ 125 نشاطاً بمشاركة 5732 مستفيداً لرفع الوعي الصحي ومناهضة الممارسات الضارة كختان الإناث وزواج الأطفال.

فيما أثمرت مبادرة "رواد بني سويف (أنا ريادي)" بالتعاون مع جهاز تنميةالمشروعات المتوسطة والصغيرة عن تنفيذ 83 نشاطاً لتأهيل 6376 شاباً لسوق العمل وريادة الأعمال، وشهدت مبادرة "ابتسم وكن مختلف" تنفيذ 26 نشاطاً لتعزيز القيم الإيجابية والسلوك الحضاري بحضور 3020 مستفيداً، وقامت مبادرة "1000 قائد سكاني" بإعداد وتأهيل كوادر شبابية متطوعة من خلال 99 نشاطاً استهدفت 9400 شاب وفتاة، واستفاد 4410 مواطنين من 63 نشاطاً وقافلة طبية وتنموية ضمن مبادرة "ثروتك معاك" لتمكين الشباب ورعاية المسنين، إضافة إلى تنفيذ 106 أنشطة ضمن مبادرة "أسرتك ثروتك" لتوعية 6036 مستفيداً بمفاهيم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من المنظور الطبي والديني والقانوني.

وبالنسبة لمحور الرعاية الصحية وضمان الحقوق الإنجابية، سجلت مبادرة "أسرتك أمانة" أعلى معدل مشاركة جماهيرية بتنفيذ 206 أنشطة وقوافل طبية وإعلامية للاكتشاف المبكر لأورام الثدي وتنظيم الأسرة استفاد منها 48 ألفاً و444 مواطناً بالتعاون مع مديريات الصحة والتعليم والأوقاف والكنيسة.

وفي المحور الثالث المتعلق بتدعيم دور المرأة والحفاظ على البيئة، نفذت مبادرة "كوني مستعدة" بالتنسيق مع مبادرة "مشروعك" وهيئة التنمية المجتمعية 90 نشاطاً لتمكين 3116 امرأة اقتصادياً واجتماعياً، فيما شهدت مبادرة "بيئتك مسئوليتك" تنفيذ 93 نشاطاً لرفع الوعي البيئي وتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة 3455 مستفيداً.

أما المحور الرابع المختص بالتعليم والتعلم، فقد ركزت مبادرة "دعني أتعلم" بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار على الحد من التسرب من التعليم ورفع المهارات الحياتية من خلال 93 نشاطاً استهدفت 4202 مواطن، في حين شهد المحور الخامس المخصص للاتصال والإعلام تنفيذ مبادرة "بالوعي نرتقي" بمركز النيل للإعلام لتصحيح المفاهيم الخاطئة عبر 116 نشاطاً استفاد منها 5525 مواطناً، إلى جانب تنفيذ 78 نشاطاً بمبادرة "تحدث معه" لتوعية 3726 من الرجال والشباب بكيفية التعامل مع القضايا الأسرية والمجتمعية واتخاذ القرار.

واختتم التقرير أعماله بالمحور السادس الخاص بالحوكمة وبناء القدرات، حيث نفذت مبادرة "بناء" 13 برنامجاً تدريبياً لكسب التأييد للقضية السكانية ورفع كفاءة 325 من العاملين بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، مما يعكس تكامل الجهود التنفيذية والمجتمعية بمحافظة بني سويف للارتقاء بمستوى معيشة الأسرة المصرية وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الجهود والأنشطة المنفذة ، شهدت مشاركة وأداءً متميزاً من فرق عمل وحدة السكان بديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية بالمركز والمدن، والتي تضم (سلمى عبد القادر مسؤول الإعلام، ونيرة نبيل مسئول التخطيط، وهاجر حسين مسئول التنسيق والمتابعة، ونهلة حمدي مسئول الإحصاء، وندا فتحي مسئول الجامعات، وهبة الله مصطفى مسئول التدريب)، بالإضافة إلى مديري وحدات السكان بالمراكز وهم (رانيا سمير مدير وحدة السكان بمركز بني سويف، وأحمد أبو زيد مدير وحدة السكان بالواسطى، ومحفوظ حسين مدير وحدة السكان بناصر، وناهد شمردن مدير وحدة السكان بإهناسيا، وأيمن جودة مدير وحدة السكان ببا، وأشرف صبحي مدير وحدة السكان بالفشن).

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