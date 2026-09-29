مياه بني سويف تنظم أنشطة توعوية بأهمية ترشيد الاستهلاك بالفشن



نفذ فريق التوعية بالشركة المياه والصر الصحي ببني سويف أنشطة تفاعلية وندوات توعوية وورشة رسم وتلوين بالمعهد الازهري الابتدائي بالفشن كما قام بعمل ندوات توعوية وتكوين أسرة مياه بالمعهد الازهري الاعدادي بالفشن.

وذلك للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لمياه الشرب، وأنه لا يجب إلقاء أي مخلفات في الصرف الصحي حتى لا يحدث انسداد في شبكة الصرف الصحي مما سيعود بالضرر على المواطن بذاته، و كذلك حصة مصر من مياه نهر النيل والتي تنقص مع الزيادة السكانية و الضرورة الملحة للحفاظ علي المياه وطرق الترشيد.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندسه، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب، بإستمرار التوعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه و الحفاظ عليها، وفى إطار البروتوكول الموقع بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف والأزهر الشريف ببني سويف.

وضمن اهتمام الشركة المستمر برفع درجة الوعي بجميع الأمور المتصلة بالمياه، و توعية الآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أهم التحديات التي تواجهنا حاليا وهي نُدرة المياه، والتي تأتي نتيجة لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية.