صحة بني سويف: بدء التشغيل التجريبي لقسم العلاج الطبيعي بوحدة الحرجة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة بني سويف، بدء التشغيل التجريبي لقسم العلاج الطبيعي بالوحدة الصحية بقرية الحرجة، بمركز بناصر، وذلك بالمشاركة المجتمعية، وضمن جهود تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل القرى،وفي إطار التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وتوفير خدمات علاج طبيعي متطورة وقريبة من المواطنين بكافة المستويات.

أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة،أن قسم العلاج الطبيعي بالوحدة_ الذي تم إنشاؤه وتجهيزه بالكامل بالتعاون مع المجتمع المدني _ يضم تجهيزات حديثة ومتكاملة تلبي احتياجات المرضى، حيث تم تخصيص قسم متكامل لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن تزويد القسم بأحدث الأجهزة العلاجية والتأهيلية، والتي تشمل: أجهزة الموجات فوق الصوتية (Ultrasound)، وحدات التيارات المتعددة لتخفيف الآلام، أجهزة الأشعة تحت الحمراء، وأدوات متخصصة للمساج العلاجي وأدوات التأهيل

​ وأكد وكيل الوزارة، أن إنشاء القسم يأتي ضمن خطة المديرية لتطوير الوحدات الصحية ورفع كفاءة الخدمات العلاجية، مشيراً إلى دعم المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز،للقطاع،بما يعزز تنفيذ خطة الوزارة لتطوير المنظومة،والتوسع في توفير الخدمات المتخصصة بالوحدات الصحية، مضيفا أن إنشاء وتجهيز القسم يجسد نموذجاً حياً للتكاتف المثمر بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم القطاع وتوفير رعاية صحية متكاملة وقريبة من المواطنين

تجدر الإشارة إلى أن هذا التطوير يأتي في إطار حرص المديرية على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية، تحت إشراف وكيل الوزارة والدكتورة حنان حسين، مدير الطب العلاجي، الدكتورة شيماء حجاج - مدير إدارة العلاج الطبيعي، ونائب مدير الطب العلاجي، الدكتور أحمد أشرف مدير الرعاية الأساسية، الدكتور محمد مسعود مدير الإدارة الصحية بناصر، الدكتور شريف شرف الدين مشرف العلاج الطبيعي بإدارة ناصر الصحية.