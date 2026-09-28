قنصوة يعلن عودة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط

ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، اجتماع اللجنة العليا للمهرجانات بتشكيلها الجديد، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بعمل اللجان النوعية، واستعراض أجندة المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية التابعة لاختصاصاتها.

دعم وتطوير الأنشطة الثقافية والفنية

وفي مستهل الاجتماع، وجّه الدكتور عبدالعزيز قنصوة الشكر إلى أعضاء اللجنة السابقة، تقديرًا لما قدموه من جهود وإسهامات في دعم وتطوير الأنشطة الثقافية والفنية، كما رحب بأعضاء اللجنة بتشكيلها الجديد، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكدًا أهمية تكامل الجهود لتحقيق أهداف وزارة الثقافة في مختلف المجالات.

وأعلن الوزير عودة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، بتنظيم من وزارة الثقافة المصرية، مؤكدًا أهمية المهرجان في دعم صناعة السينما وتعزيز جسور التواصل الثقافي والفني بين مصر ودول البحر المتوسط.

ووجّه قنصوة اللجنة النوعية للسينما بسرعة تحديد موعد انعقاد الدورة المقبلة للمهرجان، إلى جانب طرح عدد من الأسماء لاختيار رئيس المهرجان، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بالدورة الجديدة.

وأكد الوزير أن اللجنة العليا للمهرجانات تضطلع بدور رئيسي في تقييم المهرجانات الثقافية والفنية والعمل على تطويرها، بما يعزز دورها كمنصات للإبداع واكتشاف المواهب ورعاية المبدعين، فضلًا عن إثراء الحركة الثقافية والفنية وتعزيز التبادل والتواصل بين الثقافات.

كما ناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات والمقترحات الخاصة بعمل اللجان النوعية، إلى جانب استعراض المهرجانات والفعاليات المدرجة ضمن اختصاصاتها، وبحث آليات تطويرها وتعظيم أثرها في دعم وإثراء المشهد الثقافي والفني المصري.