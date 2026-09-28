قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الألمانية: إسرائيل قوة محتلة لغزة وتتحمل مسئولية إيصال المساعدات
26 مدرسة بـ14 محافظة| التعليم: بدء الدراسة بمدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية.. صور
الكاميرا صورتها .. القبض على سيدة سرقت هاتف أخرى بالبحيرة
الأرصاد : الموجات الحارة تودع البلاد.. والعظمى غدًا على القاهرة الكبرى 31 درجة
تجاوز الـ 52 جنيها.. صعود سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين
بعد كورونا.. الصحة تحذر من خطر الأوبئة: الاستعداد المبكر كلمة السر
مرشد إيران: الضربات المؤلمة لحماة مضيق هرمز منعت الأعداء من تجاوز بحر العرب
الأمطار تضرب الإسكندرية.. رفع حالة الطوارئ وانتشار فرق التعامل مع تجمعات المياه| صور
وزير التموين: تشديد الرقابة على المخابز السياحية والإفرنجية واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين
"التحضير لعملية في كوبا".. تسريبات تكشف خطة أمريكية ضد هافانا
انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني الخميس.. والحكومة تجهز أولويات الأجندة التشريعية
قنصوة يعلن عودة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنصوة يعلن عودة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، اجتماع اللجنة العليا للمهرجانات بتشكيلها الجديد، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بعمل اللجان النوعية، واستعراض أجندة المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية التابعة لاختصاصاتها.

دعم وتطوير الأنشطة الثقافية والفنية

وفي مستهل الاجتماع، وجّه الدكتور عبدالعزيز قنصوة الشكر إلى أعضاء اللجنة السابقة، تقديرًا لما قدموه من جهود وإسهامات في دعم وتطوير الأنشطة الثقافية والفنية، كما رحب بأعضاء اللجنة بتشكيلها الجديد، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكدًا أهمية تكامل الجهود لتحقيق أهداف وزارة الثقافة في مختلف المجالات.

وأعلن الوزير عودة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، بتنظيم من وزارة الثقافة المصرية، مؤكدًا أهمية المهرجان في دعم صناعة السينما وتعزيز جسور التواصل الثقافي والفني بين مصر ودول البحر المتوسط.

ووجّه قنصوة اللجنة النوعية للسينما بسرعة تحديد موعد انعقاد الدورة المقبلة للمهرجان، إلى جانب طرح عدد من الأسماء لاختيار رئيس المهرجان، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بالدورة الجديدة.

وأكد الوزير أن اللجنة العليا للمهرجانات تضطلع بدور رئيسي في تقييم المهرجانات الثقافية والفنية والعمل على تطويرها، بما يعزز دورها كمنصات للإبداع واكتشاف المواهب ورعاية المبدعين، فضلًا عن إثراء الحركة الثقافية والفنية وتعزيز التبادل والتواصل بين الثقافات.

كما ناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات والمقترحات الخاصة بعمل اللجان النوعية، إلى جانب استعراض المهرجانات والفعاليات المدرجة ضمن اختصاصاتها، وبحث آليات تطويرها وتعظيم أثرها في دعم وإثراء المشهد الثقافي والفني المصري.

الإسكندرية قنصوة وزير التعليم العالي البحث العلمي وزير الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

دعاء بعد صلاة الصبح 40 ألف حسنة

40 ألف حسنة.. دعاء بعد صلاة الصبح يغفله الكثيرون ردده لن يستغرق دقيقة

عمر كمال عبد الواحد

عمر كمال: الأهلي رفض عرضا من بيراميدز بـ30 مليون جنيه.. وزعلت جدا

ترشيحاتنا

الحسين عموتة

3 عوامل تدفع الحسين عموتة لطلب التعاقد مع نجم جديد في الأهلي خلال يناير

فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان .. هل نأثم على مخالفة وصية المتوفى ؟ .. وما حكم ترديد الأذان المسجل؟ .. وهل يجوز جمع الظهر مع العصر بغير سفر ؟

المؤبد لـ4 اشخاص بأسيوط

انتهت بالسجن.. خلافات عائلية تضيع حياة 4 من أسرة واحدة في أسيوط.. ما القصة؟

بالصور

مرض جميل عزيز.. تفاصيل إصابته بجلطة في القلب وأسبابها

جميل عزيز
جميل عزيز
جميل عزيز

عن طريق البعوض.. ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه؟

ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلة رقص

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص

هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها

هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها
هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها
هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد