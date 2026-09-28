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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس اليوم

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم  الاثنين 28 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5340 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6230 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7120 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب  49840 جنيها.

الدولار
الدولار 

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 28 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

 

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.79 جنيه

سعر الشراء: 51.65 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.99 جنيه

سعر الشراء: 58.84 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.65 جنيه

سعر الشراء: 68.43 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.79 جنيه

سعر الشراء: 13.76 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.10 جنيه

سعر الشراء: 14.06 جنيه.


وكشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي والمتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى بدء انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا لايف»، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة سجلت أمس 34 درجة مئوية في الظل، بينما من المتوقع أن تنخفض اليوم إلى 32 درجة مئوية.

وأضاف أن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة من المتوقع أن تتراوح بين 30 و31 درجة مئوية، وهي المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، لافتًا إلى أن الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة يتزامن مع الاقتراب من شهر أكتوبر.

وأشار عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة خلال ساعات الليل على القاهرة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية تتراوح بين 20 و21 درجة مئوية، لتسود أجواء معتدلة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وفي المقابل، أوضح أن الأجواء خلال ساعات النهار تستمر حارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع استمرار التغير التدريجي في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

ومع اقتراب شهر أكتوبر، توقع القياتي استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، موضحًا أن المعدلات الطبيعية في بداية الشهر تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية، بينما تصل في نهاية أكتوبر إلى نحو 27 درجة مئوية.

ولفت إلى أن النصف الأول من فصل الخريف يشهد عادة بعض الارتفاعات الطفيفة والمؤقتة في درجات الحرارة، قبل أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية مع تقدم فصل الخريف.

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، أوضح القياتي أن البلاد تشهد اليوم وعلى مدار الأسبوع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال الجمهورية.

وأشار إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات ومدن الساحل الشمالي وشمال الوجه البحري، مؤكدًا استمرار متابعة تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع الانتقال التدريجي من أجواء الصيف إلى أجواء الخريف، مع انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة وعودة المعدلات إلى طبيعتها بالنسبة لهذا التوقيت من العام.

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