وزير خارجية بريطانيا: الحادث قرب قاعدة "فيرفورد" الجوية تذكرة بالتهديدات التي تواجهها بلادنا

أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، اليوم الاثنين، أن الحادث الأمني الذي وقع أمس بالقرب من قاعدة "فيرفورد" الجوية الملكية التي تستضيف قوات أمريكية، يعد تذكرة بالتهديدات التي تواجهها بلاده.

وأعرب ميليباند - خلال مؤتمر لحزب العمال البريطاني الحاكم في ليفربول، أوردت قناة (سكاي نيوز) البريطانية مقتطفات منه - عن شكره لأجهزة الأمن والقوات المسلحة والشرطة البريطانية لما بذلوه من جهد أمس، وما يبذلونه من جهود على مدار العام للمساعدة في حفظ سلامة البلاد.

وأضاف: "سندافع دائما عن أمننا ضد أولئك الذين يحاولون إيذائنا"، مشددا على ضرورة أن تستعد المملكة المتحدة لمجابهة جميع التهديدات الأمنية التي تواجه أوروبا والعالم.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد أفادت بضبط عدة أشخاص وفق "قانون المتفجرات" على خلفية حادث أمني بمنطقة "ويلفورد"، التي تضم القاعدة "فيرفورد" الجوية التي تستضيف قوات أمريكية، وأن فرق التعامل مع المتفجرات انتقلت لموقع الحادث وتفحصت عددا من المركبات، إلا أن الشرطة لم تكشف بعد تفاصيل الواقعة.