الشرطة البريطانية: المشتبه بهم الخمسة في حادث قاعدة "فيرفورد" بريطانيون

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، اليوم /الاثنين/ أن جميع المعتقلين الخمسة المحتجزين على خلفية الحادث الأمني الذي وقع أمس بالقرب من قاعدة "فيرفورد" الجوية الملكية التي تستضيف قوات أمريكية، مواطنون بريطانيون.

وأوضحت شرطة مكافحة الإرهاب - وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - أن المشتبه بهم الخمسة جميعهم مواطنون بريطانيون ذكور من العاصمة لندن تتراوح أعمارهم ما بين أوائل ومنتصف العشرينات، وأنهم محتجزون بموجب قانون الشرطة والأدلة الجنائية.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد ملابسات نشاط المشتبه بهم، ومدى درايتهم بالأمر، وأي دافع وراء الحادث.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد أفادت أمس بضبط عدة أشخاص وفق "قانون المتفجرات" على خلفية حادث أمني بمنطقة "ويلفورد" التي تضم القاعدة "فيرفورد" الجوية التي تستضيف قوات أمريكية، وأن فرق التعامل مع المتفجرات انتقلت لموقع الحادث وتفحصت عددا من المركبات.