قرار من شيخ الأزهر.. وليد أبو العينين رئيسًا للإدارة المركزية للشؤون الإدارية

أصدر الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، قرارًا بندب الدكتور وليد أبو العينين السيد، مدير عام الإدارة العامة للأمن بالأزهر، للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية بالمجلس الأعلى للأزهر، إلى جانب عمله -بصفة مؤقتة- لحين شغل الوظيفة بإحدى الطرق القانونية ، وذلك تنفيذًا لتكليفات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب،

يذكر أن الدكتور وليد أبو العينين كان يشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأمن بالأزهر الشريف منذ عام 2020، ويمتلك خبرة إدارية تمتد لنحو 11 عامًا في منصب مدير عام بالأزهر، تدرج خلالها في عدد من المهام والأعمال الإدارية، وأسهم في إدارة ومتابعة ملفات الأمن والانضباط الإداري بمختلف قطاعات الأزهر الشريف.

شيخ الأزهر يلتقي مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية

من ناحية أخرى استقبل الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، بمشيخة الأزهر، السفير حداد عبد التواب الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج.

وأكد الإمام الأكبر حرص الأزهر الشريف على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة للتخفيف عن كاهل الطلاب وأسرهم، وتيسير أمورهم؛ بما يساعدهم على التركيز في تحصيل العلوم والمعارف، مشيرًا إلى أن الأزهر لا يتأخر عن تقديم أوجه الدعم كافة لطلابه ومنسوبيه داخل مصر وخارجها.