مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل عدة منشورات تم تداولها بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت الإدعاء بوجود رسائل منسوبة لبعض النزلاء تتضمن الزعم بوجود إحتجاجات وإضراب عن الطعام بعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل .



فقد أكد مصدر أمنى أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأنه سبق لذات الصفحات نشر تلك المزاعم أكثر من مرة وتم نفيها فى حينه .



ويأتى ذلك فى إطار الحملات الممنهجة التى دأبت عليها جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها الهاربة بالخارح لمحاولة إثارة البلبلة من خلال إختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات للنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد وأن ذلك لن يثنى الأجهزة الأمنية عن مواصلة جهودها فى كشف مخططات الجماعة الإرهابية الآثمة، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.

