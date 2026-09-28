القوة القاهرة تضرب صادرات الدوحة.. قطر للطاقة تعلق تسليم الغاز المسال لإيطاليا حتى ديسمبر

أعلنت شركة المرافق الإيطالية إديسون (EDNn.MI) أن شركة قطر للطاقة لن تتمكن من تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال إليها حتى بداية ديسمبر المقبل، لتتوقف عن التعامل مع أحد أكبر عملائها في أوروبا.

تعليق منذ أبريل بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية

وبحسب وكالة رويترز، تم تعليق شحنات الغاز من قطر إلى إديسون منذ أبريل الماضي بموجب إشعار القوة القاهرة الناجم عن الاضطرابات التي سببتها الحرب الأمريكية الإيرانية.

وتعد قطر من بين أكبر الخاسرين اقتصادياً من الصراع، حيث انخفضت صادراتها من الغاز المسال بنسبة 96% وفقاً لحسابات رويترز في نهاية أغسطس.

18 شحنة فقط مقابل 509 العام الماضي

وفي حين تمكن مصدرو النفط في دول الخليج المجاورة من شحن النفط سراً عبر مضيق هرمز، لم تصدر قطر سوى 18 شحنة غاز مسال حتى نهاية أغسطس، بانخفاض حاد عن 509 شحنات في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لشركة ICIS المتخصصة في تحليل البيانات.

أوروبا تبحث عن بدائل مع اقتراب الشتاء

ويأتي ذلك مع بدء فصل الشتاء خلال أيام، مما سيجبر الأوروبيين على البحث عن بدائل لملء مخزونات الغاز استعداداً لأبرد شهور السنة.

وفيما تثق إيطاليا بأنها ستفي بهدف الاتحاد الأوروبي بشأن احتياطيات الغاز، تسارع دول أخرى، بينها ألمانيا، لملء مخزوناتها.

35 شحنة ملغاة وتعويض أمريكي

وفي رسالة على منصة أسواق الطاقة الإيطالية، قالت إديسون إن قطر للطاقة ستلغي 6 شحنات إضافية، ليصل إجمالي الشحنات غير المسلمة إلى 35 شحنة.

وتمكنت الشركة الإيطالية التابعة لمجموعة EDF الفرنسية من استبدال 23 شحنة حتى الآن، معتمدة بشكل رئيسي على الموردين الأمريكيين لتعويض النقص من الخليج.

وتمتلك إديسون عقداً طويل الأجل مع قطر للطاقة لتوريد 6.4 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى إيطاليا، بما يعادل نحو 10% من إجمالي استهلاك البلاد، وهو عقد دخل حيز التنفيذ منذ عام 2009 ومدته 25 عاماً.