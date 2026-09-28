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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

جولات لـ مستقبل وطن بالمحافظات لسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين

"مستقبل وطن
"مستقبل وطن
أ ش أ

 واصل حزب مستقبل وطن، اليوم الاثنين، جولاته الخدمية والتنظيمية بالمحافظات، حيث بدأت الأمانة العامة للحزب فعالياتها بمحافظة الجيزة بزيارة مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة، للتعرف على احتياجات المستشفى من الأجهزة والمستلزمات الطبية والعمل على توفيرها، بما يدعم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وتضمنت الزيارة تفقد عدد من أقسام ووحدات المستشفى، والاطلاع على الاحتياجات المطلوبة من الأجهزة والمستلزمات الطبية، تمهيدا للعمل على توفيرها وفقا لاحتياجات المستشفى، بما يسهم في دعم قدراتها على تقديم الخدمات الطبية.

كما قام الحزب، خلال زيارته لجامعة القاهرة، بسداد المصروفات الدراسية لعدد من الطلاب غير القادرين بمحافظة الجيزة، وذلك خلال لقاء وفد الأمانة المركزية مع قيادات الجامعة، في إطار العمل على تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية ودعم الطلاب غير القادرين.

وتستهدف تحركات الحزب داخل المحافظة الوقوف على الاحتياجات الفعلية لكل جهة، من خلال الانتقال إلى مواقع تقديم الخدمات والتعرف بصورة مباشرة على المتطلبات اللازمة والعمل على توفيرها.

وقال نائب رئيس الحزب والأمين العام النائب أحمد عبدالجواد "إن الحزب يواصل العمل على دعم احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وتوجيه أوجه الدعم إلى الجهات الأكثر احتياجا، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين".

وأضاف "أن الجولات الخدمية التي ينفذها الحزب تستهدف الوصول المباشر إلى المواطنين والتعرف على احتياجاتهم والعمل على التعامل معها، بالتوازي مع التحركات التنظيمية للحزب بالمحافظات".

وكانت قيادات حزب مستقبل وطن قد أجرت جولات مماثلة في محافظات (القليوبية والغربية والشرقية)، تضمنت عددا من الفعاليات الخدمية والتنظيمية، في إطار جهود الحزب لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وتشمل الجولات عددًا من الأنشطة الخدمية في قطاعات مختلفة، من بينها دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية لدعم المزارعين، إلى جانب عقد لقاءات تنظيمية مع كوادر وقيادات الحزب وافتتاح مقار جديدة للحزب بالمحافظات.

حزب مستقبل وطن جولاته المحافظات

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