عن طريق البعوض.. ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه؟

رصدت السلطات الصحية الإيطالية انتشارا واسعا لفيروس غرب النيل على مدار أشهر الصيف، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وطول المواسم الدافئة يساعدان البعوض على نشر التكاثر.

ما هو فيروس غرب النيل..

هو مرض فيروسي ينتقل إلى الإنسان عن طريق البعوض الحامل للفيروس وغالباَ ما تستمر العدوى لدى البشر دون ظهور أي علامات مرضية حيث لا تظهر أي أعراض في حوالي 08 % من المصابين بالعدوى، ونادرًا ما تحدث أعراض عصبية شديدة مثل الالتهاب السحائي أو التهاب المخ.

طريقة انتقال العدوى



- لدغ البعوض الحامل للعدوى حيث تنتقل من خلالها العدوى للحيوانات وللإنسان.

- قد ينتقل الفيروس أيضا من خلال مخالطة حيوانات أخرى حاملة له أو مخالطة دمها أو أنسجتها .

نادراً ما تنتقل العدوى من خلال:

- التعرض في بيئة المعمل

- نقل الدم وزراعة الأعضاء

- من الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة

- لم يُوثّق، حتى الآن، انتقال فيروس غرب النيل بين البشر عن طريق مخالطة الحالات

المصابة، كما لم يُبلغ عن انتقاله إلى الفريق الصحي عند اتخاذ الاحتياطات القياسية لمكافحة

العدوى .



650 إصابة في إيطاليا

وتم الإبلاغ عن أكثر من 650 إصابة في إيطاليا حتى الآن هذا العام، وهو ما يمثل حوالي نصف جميع الحالات المسجلة في أوروبا، وفقاً للسلطات الصحية المحلية.

وفقا لصحيفة واشنطن تايمز، قال أنطونيو بيلا، الباحث في المعهد الوطني الإيطالي للصحة: "إن ارتفاع درجات الحرارة المرتبط بتغير المناخ يساعد البعوض على التكاثر وإطالة موسم انتقال العدوى، مما يزيد من فرص نقل البعوض المصاب للفيروس إلى البشر".