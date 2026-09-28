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الأرصاد : الموجات الحارة تودع البلاد.. والعظمى غدًا على القاهرة الكبرى 31 درجة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد : الموجات الحارة تودع البلاد.. والعظمى غدًا على القاهرة الكبرى 31 درجة

الدكتورة منار غانم المتنبئ
الدكتورة منار غانم المتنبئ
أ ش أ

توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة غدًا /الثلاثاء/؛ بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وكتل هوائية شمالية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط؛ لتسود أجواء خريفية على معظم أنحاء الجمهورية.

وقالت غانم، في تصريح اليوم، إن العظمى على القاهرة الكبرى ستسجل 31 درجة مئوية مع انخفاض نسب الرطوبة، ليسود طقس خريفي مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومناطق من شمال الصعيد بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد لتسجل العظمى في الأقصر وأسوان 40 درجة مئوية.

وأضافت أن درجات الحرارة الصغرى على شمال البلاد سوف تتراوح ليلا ما بين 20 إلى 21 درجة مئوية، ليسود طقس معتدل على أغلب المحافظات، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل خاصة في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة.

وأوضحت أن طقس الغد سيشهد سقوطا لأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، وقد تكون غزيرة على بعض المناطق مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وسيناء وحلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن طقس الغد سيشهد أيضا نشاطا للرياح بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلومترا في الساعة؛ بما يسهم في تلطيف الأجواء وزيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، دون تأثير كبير على حركة المرور أو مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة مع انتهاء الموجات الحارة.. موضحة أن معظم أيام الأسبوع المقبل ستشهد درجات حرارة عظمى تتراوح حول 30 و31 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وقد تنخفض عن 30 درجة في بعض الأيام، إلى جانب استمرار فرص سقوط الأمطار على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.

ونصحت المواطنين بضرورة الانتباه إلى نوعية الملابس المناسبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر خاصة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، مع أهمية متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة خلال الفترة المقبلة.

لتنبؤات الإنذار المبكر للأرصاد الجوية درجات الحرارة

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