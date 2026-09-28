الخارجية الألمانية: إسرائيل قوة محتلة لغزة وتتحمل مسئولية إيصال المساعدات

أكدت وزارة الخارجية الألمانية، ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة التي تعاني من أوضاع قاسية لايمكن قبولها على الاطلاق.

وشددت الوزارة الألمانية، على انه في مثل هذه الظروف كالتي في غزة، فإنه من الجلي القول بوضوح أن واجب إيصال المساعدات يقع على القوة المحتلة للقطاع، وهي إسرائيل.

كما تعهدت ألمانيا اليوم الاثنين، بمواصلة دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، قبل زيارة وزير خارجيتها للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها والتي تقع حالياً في مرمى نيران الإدارة الأمريكية.

ولطالما عارض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية، وحث مؤخراً الدول على الانسحاب الفوري من هذه المحكمة "الشريرة".

وسعت إدارته إلى معاقبة المحكمة بسبب التحقيقات التي أجرتها بشأن أفراد أمريكيين، وكذلك بسبب مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.