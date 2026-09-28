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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين والولايات المتحدة يتفقان على إنشاء "مجلس تجارة" لتحسين التعاون الاقتصادى الثنائي

الصين والولايات المتحدة
الصين والولايات المتحدة
أ ش أ

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الإثنين إن بكين وواشنطن اتفقتا على إنشاء "مجلس التجارة" في إطار آلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، مع هدف رئيسي يتمثل في تحسين التجارة الثنائية.
وأضافت وزارة التجارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"- أن الصين والولايات المتحدة عقدتا الجولة الثامنة من مشاوراتهما الاقتصادية والتجارية في نيويورك وواشنطن بالولايات المتحدة في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الحالي، حيث توصلتا إلى توافق إيجابي يسهم في النتائج الاقتصادية والتجارية لاجتماع رئيسي البلدين.
و أشارت إلى أن مجلس التجارة سيوفر منصة هامة وضمانا مؤسسيا للبلدين للاستمرار في توسيع قائمة التعاون وتقصير قائمة المشاكل في الشؤون الاقتصادية والتجارية.
ولفتت إلى أن الجانبان اتفقا على خفض التعريفات الجمركية على ما قيمته نحو 30 مليار دولار أمريكي من السلع المستوردة من بعضهما البعض على أساس متبادل، مع تخفيض التعريفات الجمركية على حوالي 90 % من المنتجات المغطاة إلى معدلات الدولة الأولى بالرعاية، وسيتم تنفيذ هذه التخفيضات بشكل متزامن بعد أن يكمل كل جانب الإجراءات القانونية المحلية.
واتفقت الفرق الاقتصادية والتجارية للجانبين على إدراج واردات الفحم الصينية من الولايات المتحدة في إطار الخفض المتبادل للتعريفات الجمركية، الأمر الذي من المتوقع أن يسهل واردات الفحم الصينية من الولايات المتحدة في عامي 2027 و2028.
كما اتفقت الصين والولايات المتحدة أيضا - في المشاورات- على إنشاء "مجلس الاستثمار" في إطار آلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة.. وسيوفر هذا المجلس منصة للتواصل المؤسسي لكل من الجانبين، حيث ستجري الفرق الاقتصادية والتجارية في البلدين حوارا منتظما حول فرص الاستثمار المحتملة والعوائق التي تعترضها.

وزارة التجارة الصينية واشنطن اتفقتا مجلس التجارة التشاور الاقتصادي والتجاري

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