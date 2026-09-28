عمر كمال: الأهلي رفض عرضا من بيراميدز بـ30 مليون جنيه.. وزعلت جدا

كشف عمر كمال عبد الواحد، لاعب الأهلي السابق والمقاولون العرب الحالي، كواليس رفض النادي الأهلي عرضًا من بيراميدز للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، موضحًا أنه شعر بالحزن بسبب عدم الموافقة على العرض رغم قلة مشاركاته مع الفريق.

وقال عمر كمال عبد الواحد، خلال تصريحات عبر برنامج «ملعب أون» على قناة «أون سبورت»: «الأهلي رفض عرض من بيراميدز في يناير مقابل 30 مليون جنيه، وده طبعًا رقم كبير، وأنا كنت لاعب بديل ومش بشارك باستمرار، ومتَبقي في عقدي موسم واحد».

وأضاف لاعب الأهلي السابق: «زعلت وقتها، لأن بعدها بفترة الأهلي كان عايز مروان عثمان، وأنا دخلت في الصفقة، فطالما في نية لرحيلي، كنت أروح لبيراميدز والأهلي يستفيد وأنا أستفيد من العرض».

وأشار عمر كمال إلى أن قيمة العرض كانت كبيرة مقارنة بوضعه داخل الفريق في ذلك الوقت، خاصة مع عدم مشاركته بصورة منتظمة واقتراب عقده من نهايته.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في يناير الماضي إلى اهتمام بيراميدز بالتعاقد مع عمر كمال، مع تداول قيمة تصل إلى 30 مليون جنيه، في ظل عدم مشاركته بصورة منتظمة مع الأهلي.

وتأتي تصريحات عمر كمال لتكشف من وجهة نظره تفاصيل جديدة بشأن مستقبله مع الأهلي، وسبب شعوره بالاستياء من رفض العرض، قبل أن يرحل عن القلعة الحمراء وينضم إلى المقاولون العرب.