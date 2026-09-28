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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيهاب الخطيب يرد على شوبير بشأن أزمة الشناوي: الأهلي لم يخطئ.. ومصلحة المنتخب فوق الجميع

شوبير
شوبير
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

علق الإعلامي إيهاب الخطيب، خلال ظهوره عبر قناة الأهلي، على الجدل المثار حول أزمة محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، وما صاحبها من تصريحات بشأن إصابته وموقفه من الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن.

وأكد الخطيب في بداية حديثه احترامه الكامل للإعلامي أحمد شوبير، مشيرًا إلى أنه أحد القامات الكبيرة في الإعلام الرياضي، إلا أنه أبدى تحفظه على طريقة تناوله لأزمة الشناوي، خاصة فيما يتعلق بإعلان النادي الأهلي عن إصابة حارسه.

وقال الخطيب: «إحنا كلنا شغالين في وسط رياضي واحد، وكلنا عندنا قامات إعلامية، ومن ضمن هذه القامات الإعلامية الكابتن الكبير أحمد شوبير، اللي نُجل له كل الاحترام والتقدير، وناظر الإعلام الرياضي في الحقيقة».

وأضاف أن جماهير الأهلي شعرت بالاستياء من بعض التصريحات التي تناولت أزمة محمد الشناوي، موضحًا أن النادي الأهلي لم يتحدث عن الأزمة في البداية، انتظارًا للوقت المناسب، قبل أن يخرج للرد على ما أثير.

إيهاب الخطيب: الأهلي أعلن إصابة الشناوي بشفافية

وشدد الخطيب على أن إعلان الأهلي عن إصابة محمد الشناوي لم يكن خطأ، مؤكدًا أن النادي من الطبيعي أن يعلن إصابة أحد لاعبيه، خاصة مع وجود تنسيق مسبق مع منتخب مصر.

وقال: «طبيعي إن النادي الأهلي لما الحارس يتصاب، لازم يعلن إنه اتصاب».

وأوضح: «تم التنسيق، وعلى مسؤوليتي، مع المنتخب ومع طبيب المنتخب، والجهاز الفني كان يعلم قبل إعلان القائمة إن الشناوي مصاب».

وأشار الخطيب إلى أن هناك معلومات تم تداولها بشكل غير دقيق حول توقيت ظهور إصابة الشناوي، موضحًا أن اللاعب قد يخرج من المباراة وهو يشعر بوجود إصابة أو ألم، قبل أن تظهر الإصابة بشكل أكثر وضوحًا خلال التدريبات والفحوصات اللاحقة.

وأضاف: «طبيعي اللاعب يخرج من الماتش شاكك، وبعدها ينزل التمرين فتظهر الإصابة بشكل أوضح».

انتقاد لطريقة تناول الأزمة

وأعرب الخطيب عن اعتقاده بأن أحمد شوبير كان من الأفضل أن يتناول الأزمة كاملة أو يبتعد عنها تمامًا، بدلًا من تناول جزء منها، مؤكدًا تقديره الكبير له ولتاريخه.

وقال: «كنت أتمنى من الكابتن شوبير إنه يتناول الموضوع برمته أو يبعد عنه برمته».

وأضاف مخاطبًا شوبير: «حضرتك أستاذ، وحضرتك الناظر، وحضرتك علمتنا كده».

وأشار إلى أنه لم يجد، بحسب متابعته، تناولًا لبيان النادي الأهلي بشأن إصابة الشناوي على صفحة شوبير أو في برامجه، رغم أن شوبير اعتاد، وفقًا للخطيب، تناول مختلف الأخبار المتعلقة بالنادي والكرة المصرية.

«لا يمكن أي لاعب يتقال عليه منتهي»

وتطرق الخطيب إلى التصريحات التي وُصفت فيها حالة محمد الشناوي بشكل سلبي، مؤكدًا رفضه وصف أي لاعب بأنه «منتهي»، خاصة عندما يتعلق الأمر بحارس بحجم وقيمة محمد الشناوي.

وقال: «بحجمك وقيمتك، وبعيدًا عن الألوان، لا يمكن أي لاعب يتقال عليه منتهي ونقبل ده في الوسط الرياضي».

وشدد على أن موقفه لا يرتبط بمحمد الشناوي كشخص، وإنما بما يراه مصلحة للمنتخب والنادي الأهلي، مؤكدًا أن المنتخب والأهلي أكبر من أي لاعب أو مصلحة شخصية.

تحذير من إشعال المنافسة بين الشناوي ومصطفى شوبير

وحذر الخطيب من تحويل الأزمة إلى منافسة أو خلاف بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير، مؤكدًا احترامه الكامل للحارسين.

وقال: «مش عايز أقول حاجة تتحسب غلط، وأوعوا حد يدخلنا في معركة جديدة وتنافس بشكل مختلف بين حارسي الأهلي».

وأضاف: «الاثنين فوق الرأس، ودايمًا بنشكر في مصطفى شوبير ومستواه، والشناوي الروح اللي بينهم».

وشدد على ضرورة تجنب أي تصريحات يمكن أن تتسبب في حدوث وقيعة بين الحارسين، مؤكدًا أن مصلحة المنتخب يجب أن تظل فوق الجميع.

إيهاب الخطيب: الأهلي لم يخطئ والشناوي لم يخطئ

وأكد الخطيب أن النادي الأهلي ومحمد الشناوي لم يرتكبا خطأ في التعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أن الأهلي اختار عدم التصعيد خلال الفترة الماضية، وفضل دعم المنتخب ومصلحة الفريق الوطني.

وقال: «النادي الأهلي لم يُخطئ، والشناوي لم يُخطئ».

وأضاف: «النادي الأهلي آثر مصلحة المنتخب وما اتكلمش غير بعد المباراة».

كما دافع عن قناة الأهلي والإعلامي محمد سعيد، مؤكدًا أن إعلان إصابة الشناوي جاء في إطار نقل الحقيقة، وليس بهدف التأثير على قرارات المنتخب.

وتساءل: «هل إعلان النادي الأهلي عن إصابة الشناوي غلط؟ وهل أخطأ الأهلي عندما كان شفافًا ونزيهًا وأعلن إصابة حارسه؟ هل أخطأت قناة الأهلي وزميلي محمد سعيد عندما أعلنوا إصابة الحارس؟».

رسالة إلى حسام حسن

وفي ختام حديثه، وجه إيهاب الخطيب رسالة إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، متمنيًا أن يتم تجاوز الأزمة وعدم تحويلها إلى خلاف شخصي.

وقال: «أتمنى أن يدرك الجهاز الفني، والكابتن حسام حسن، هذه الكلمة الصعبة التي تستوجب اعتذارًا رقيقًا لمحمد الشناوي، الحارس الكبير».

وشدد على ضرورة عدم شخصنة الأمور، مؤكدًا أن مصلحة المنتخب يجب أن تكون فوق الجميع، وأن الأهلي يدعم منتخب مصر والجهاز الفني في مباراته المقبلة أمام جنوب السودان.

واختتم حديثه قائلًا: «كلنا ورا منتخب مصر، وكل التوفيق للمنتخب المصري وللكابتن حسام حسن في مباراة جنوب السودان»، مؤكدًا: «لا توجد ألوان تحت تيشيرت المنتخب المصري، ولا توجد مصالح شخصية».

إيهاب الخطيب الأهلي محمد الشناوي حسام حسن

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