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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خففوا من حدة ضرباتكم.. ترامب يكشف ما دار مع زيلينسكي بشأن روسيا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبلغه بأن كييف قد تخفف من هجماتها على مصافي النفط ومنشآت قطاع الطاقة الروسية، وذلك بعد أن طلب منه ترامب «التهدئة» في استهداف قطاع الوقود والطاقة الروسي.

وأوضح ترامب، خلال حضوره بطولة «كأس الرؤساء» للجولف في إحدى ضواحي مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، أنه تحدث مع زيلينسكي وطلب منه خفض حدة الضربات على المصافي الروسية.

وأضاف ترامب، ردًا على سؤال من مذيعة في قناة «فوكس نيوز» بشأن تطورات حظر تصدير الديزل الأمريكي: «تحدثت مع زيلينسكي، وقلت له: عليكم أن تخففوا من حدة ضرباتكم على مصافي النفط الروسية، فأجاب: حسنًا، ربما نفعل ذلك».

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن ستتعامل مع هذا الملف، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التفاهم الذي جرى مع الجانب الأوكراني.

وفي السياق نفسه، قال ترامب إنه لا يزال يدرس «بجدية كبيرة» فرض حظر أمريكي على تصدير الديزل، في محاولة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، بينما يبحث مسؤولون آخرون في إدارته خيارات بديلة، وفقًا لوكالة «بلومبرغ».

ولفت ترامب إلى أن فرض قيود على صادرات الديزل الأمريكية قد يؤدي في بعض الحالات إلى ارتفاع طفيف في أسعار البنزين، مضيفًا: «قد نفعل ذلك».

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