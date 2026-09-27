معاشات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والزيادة وخطوات الاستعلام

يبدأ صرف معاشات شهر أكتوبر 2026 اعتبارًا من الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، وفق الموعد المحدد لإتاحة المستحقات، ويستفيد أصحاب المعاشات والمستحقون من قيمة المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة بنسبة 15% التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2026، لتكون بذلك مستمرة ضمن مستحقات شهر أكتوبر، وهو الشهر الرابع على التوالي منذ بدء تطبيقها.

وتتاح معاشات أكتوبر 2026 من خلال عدد من قنوات الصرف المختلفة، تشمل ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنوك المختلفة، والمحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، بما يتيح للمستفيدين اختيار وسيلة الصرف المناسبة لهم والحصول على مستحقاتهم دون الاعتماد على منفذ واحد.

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متى يبدأ صرف معاشات أكتوبر 2026؟

يبدأ صرف معاشات شهر أكتوبر 2026 يوم الخميس الموافق1 أكتوبر، ويستطيع أصحاب المعاشات والمستحقون الحصول على مستحقاتهم من خلال منافذ ووسائل الصرف المتاحة، مع استمرار تطبيق الزيادة الجديدة المقررة اعتبارًا من يوليو 2026.

وأكدت أحدث التقارير المنشورة اليوم 27 سبتمبر 2026 أن موعد صرف معاشات أكتوبر لم يتغير، وأن المستحقات ستتاح اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر 2026، وفق الموعد الدوري المحدد للصرف.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ترقب أصحاب المعاشات والمستحقين موعد إتاحة المستحقات للشهر الجديد، خاصة مع استمرار صرف المعاشات بالقيمة التي تتضمن الزيادة الجديدة التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من يوليو الماضي.

هل معاشات أكتوبر 2026 تتضمن الزيادة الجديدة؟

يحصل أصحاب المعاشات خلال شهر أكتوبر 2026 على مستحقاتهم متضمنة الزيادة الجديدة بنسبة 15%، والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2026، لتكون بذلك الزيادة مستمرة ضمن قيمة المعاشات للشهر الرابع على التوالي.

وتستفيد من الزيادة الجديدة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات. وهذه الأرقام واردة في بيان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن زيادة المعاشات التي بدأ تطبيقها في يوليو 2026.

وبذلك يستمر صرف معاشات أكتوبر بالقيمة التي تشمل الزيادة المقررة اعتبارًا من يوليو، مع استمرار إتاحة المستحقات للمستفيدين من خلال قنوات الصرف المعتمدة.

ما قيمة زيادة المعاشات في أكتوبر 2026؟

تبلغ نسبة الزيادة الجديدة المطبقة على المعاشات 15%، ويصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات، بينما يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، وتقدر التكلفة السنوية للزيادة بنحو 70 مليار جنيه.

وتستمر هذه الزيادة ضمن قيمة معاشات أكتوبر 2026، باعتبار أن تطبيقها بدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وبالتالي يحصل المستفيدون خلال الشهر الجديد على مستحقاتهم متضمنة الزيادة المقررة.

أين يمكن صرف معاشات أكتوبر 2026؟

تتوافر معاشات أكتوبر 2026 من خلال عدد من قنوات الصرف، بما يتيح للمستفيدين اختيار الوسيلة الأنسب لهم، وتشمل ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنوك المختلفة، والمحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.

وتوفر هذه القنوات أكثر من خيار أمام أصحاب المعاشات والمستحقين للحصول على مستحقاتهم، بما يساعد على تسهيل إجراءات الصرف وتجنب الاعتماد على منفذ واحد.

وتستمر إتاحة المعاشات من خلال وسائل الصرف المعتمدة مع بدء موعد الصرف في الخميس 1 أكتوبر 2026، وفق البيانات المنشورة حديثًا عن موعد معاشات الشهر الجديد.

ما خطوات الاستعلام عن معاشات شهر أكتوبر 2026؟

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات الإلكترونية المحددة.

وتبدأ خطوات الاستعلام بتسجيل الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ثم الضغط على أيقونة «صاحب معاش»، واختيار أيقونة «الخدمات التأمينية».

بعد ذلك، يضغط المستفيد على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، ثم يدخل الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك، ويضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر له البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص به.

وتتيح هذه الخطوات للمستفيد الوصول إلى البيانات الأساسية المتعلقة بملف المعاش إلكترونيًا، بدلًا من الاعتماد على الاستعلام من منافذ الخدمة بصورة مباشرة.

هل توجد زيادة جديدة مستقلة مع معاشات أكتوبر 2026؟

المعاشات المستحقة خلال أكتوبر 2026 تتضمن الزيادة التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2026 بنسبة 15%، وهي الزيادة التي يستمر صرفها ضمن قيمة المعاشات خلال أكتوبر. وتشير أحدث البيانات المنشورة إلى أن الزيادة المقررة في يوليو هي التي يستفيد منها أصحاب المعاشات خلال أكتوبر.

وتبلغ قيمة هذه الزيادة بحد أقصى 2505 جنيهات، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بينما تقدر تكلفتها السنوية بنحو 70 مليار جنيه.

من المستفيدون من معاشات أكتوبر 2026؟

تشمل عملية صرف معاشات أكتوبر 2026 أصحاب المعاشات والمستحقين على مستوى الجمهورية، مع استمرار إتاحة المستحقات من خلال وسائل الصرف المختلفة، بما يتيح للمستفيدين الحصول على معاشاتهم وفق القنوات المتاحة لهم.

وتأتي عملية الصرف في أكتوبر بعد استمرار تطبيق الزيادة الجديدة منذ يوليو 2026، حيث يحصل المستفيدون على قيمة المعاش متضمنة الزيادة المقررة، وفق البيانات المعلنة عن الزيادة السنوية الجديدة.

كيف يستعلم أصحاب المعاشات عن بياناتهم قبل الصرف؟

يستطيع صاحب المعاش الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر اختيار «صاحب معاش»، ثم «الخدمات التأمينية»، وبعد ذلك اختيار خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

ويحتاج المستفيد إلى إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة، ثم الضغط على «استعلام»، لتظهر البيانات الأساسية الخاصة بملف المعاش.

ومع اقتراب موعد صرف معاشات أكتوبر 2026، يظل الخميس الموافق 1 أكتوبر هو الموعد المعلن لبدء إتاحة المستحقات، مع استمرار صرف الزيادة بنسبة 15% التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2026.