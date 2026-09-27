د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تباين المشاعر

يتمتع التكوين البشري بطاقة استثنائية في احتواء الانفعالات المتباينة وفهم تدفقها؛ إذ يعايش المرء تجارب وجدانية خصبة تشمل أطيافًا من المشاعر العميقة المتولدة عن مقتضيات الحياة وتفاصيلها؛ حيث تبرهن تلك الحيوية العاطفية على قدرة النفس في التفاعل مع المتغيرات بمرونة؛ فتتراوح المواقف بين سعادة غامرة وحزن شفيف، الأمر الذي يبني نسيجًا متصلاً من الخبرات التي تهذب الإدراك وتمنح الفرد رؤية شاملة لاستيعاب ذاته ومحيطه بوضوح، صقلاً لخبراته الإنسانية بأسلوب متزن وراق.



يتصل تباين المشاعر اتصالًا وثيقًا بالمؤثرات الخارجية المحيطة، وتستند صياغته النهائية إلى الإدراك المعرفي وكيفية تقييم الفرد للمواقف المتغيرة؛ فالاستجابة الوجدانية ليست انعكاسًا آليًّا للواقع، وإنما حصيلة عمليات ذهنية دقيقة تمنح المثيرات معانيها الخاصة، مما يجعل التفاوت في الانفعالات برهانًا على تمايز المنظور الشخصي وقدرة العقل على تحليل مجريات الحياة وتفسيرها، لتتشكل خارطة شعورية فريدة تعبر عن نضج الإدراك وتفاعل المرء الحيوي مع بيئته بصيغة متكاملة وعميقة.



يمتاز تباين المشاعر بكونه حالة لحظية؛ إذ ينقضي الشعور غالبًا بانقضاء الموقف المسبب له، أو حين تبدل الفكرة المرتبطة بحدوثه؛ حيث تمنح هذه السمة النفس حيوية الانعتاق من أسر الانفعالات المؤقتة؛ فلا تلبث العواطف أن تستكين بتغير الظرف الخارجي أو التحول في المنظور الذهني، مما يؤكد أن هذا التدفق الوجداني يمثل استجابة مرنة تتوافق مع إيقاع اللحظة، ويمنع تراكم التوترات النفسية عبر قدرة المرء على تجاوز المسببات فور زوالها المباشر.

يتفرد تباين المشاعر بسمة التحديد والوضوح؛ إذ يدرك المرء يقينًا طبيعة انفعالاته؛ فيعلم أنه يختبر الخيبة أو يرفل في الامتنان نتيجة سبب معلوم ومحدد؛ حيث يمنح هذا الإدراك الفرد قدرة على تسمية أحاسيسه بدقة، مما يسهل عملية استيعابها ومعالجتها؛ فوضوح المسبب يزيل غشاوة الحيرة عن النفس، ويجعل من الاستجابة العاطفية فعلًا مدركًا يربط بين الأثر والمؤثر، وهو ما يعزز الذكاء الوجداني ويجعل التعامل مع المواقف الحياتية أكثر اتزانًا وفهمًا لمتطلبات الذات بنسق سليم.



يرسخ تباين المشاعر دعائم الذكاء الوجداني والقدرة على التكيف مع مقتضيات الحياة، ويعد هذا التنوع دلالة واضحة على الصحة النفسية وكفاءة المرء في التفاعل المرن مع محيطه؛ فخوض تجارب انفعالية متعددة يمنح النفس حيوية الانفتاح، ويبرهن على توازن القوى الداخلية في استيعاب التناقضات البشرية، مما يحقق توافقًا بين الاستجابات العاطفية والمعارف الذاتية بما يسهم في نضج الشخصية واستقرارها، ويؤكد أن ثراء العواطف يمثل أساس الاستقامة النفسية والقدرة على مواجهة التحديات بمنظور ثاقب.

يبرهن تباين المشاعر على حيوية الوجدان وعمق التجربة الإنسانية في استيعاب تناقضات الحياة، كونه يمثل قدرة النفس على مجاراة المتغيرات بمرونة فائقة؛ فخوض غمار الأحاسيس المتضاربة لا يوهن الذات، وإنما يمنحها ثراءً معرفيًّا يعينها على فهم معاني الفقد والامتنان والبهجة والأسى، ضمن سياق يوضح نضج الكيان البشري؛ لتظل هذه التقلبات المنضبطة دليلًا على يقظة الروح وارتباطها الوثيق بتفاصيل الواقع وتفاعلاته المعقدة، تعزيزًا لاستقرار البناء النفسي وتوازنه أمام تحديات الحياة المتقلبة.



يتحقق تلافي الآثار السلبية لتباين المشاعر عبر ممارسة اليقظة الوجدانية، التي تحول دون غرق النفس في لجة الانفعالات اللحظية أو استسلامها لسطوة المواقف؛ فإرساء دعائم التوازن المعرفي يمنح الفرد قدرة على فصل الذات عن تقلبات الظروف، مما يمنع تحول المشاعر المؤقتة إلى أنماط سلوكية دائمة، ولأن الإدراك بمسببات الشعور يقلص من حدة أثره؛ فإن تدريب النفس على المرونة يضمن بقاء الإنسان في منطقة الأمان، بعيدًا عن الشتات العاطفي أو الاندفاعات غير المحسوبة.



يُستثمر تباين المشاعر عبر تحويله إلى أداة للإدراك الذاتي؛ فيمنحنا هذا التنوع الوجداني بصيرة نافذة لتمييز الاحتياجات النفسية وتلبية تطلعاتها بمرونة؛ كما يعزز استيعاب طيف العواطف المتضارب الإيجابية من خلال تقدير لحظات السكينة بعد الشدة، مما يذكي روح الامتنان ويرسخ النضج العاطفي، ولأن النفس التي تختبر كافة الانفعالات تغدو أكثر صلابة وقدرة على التكيف؛ فإن هذا الثراء يمهد الطريق لصياغة استجابات منضبطة تضمن استقرار البناء النفسي واستدامة التفاؤل.



لا تعدو هذه التموجات الباطنية أن تكون ألوانًا تكتمل بها لوحة الوجود الإنساني؛ فكما يمنح الظل قيمة للنور، تُضفي تلك الحالات المتناقضة على الأيام عمقها الحقيقي؛ إذ إن تقبل هذا التعدد الكامن في الأعماق دون امتعاض، يؤسس لسلام داخلي لا تهزه العواصف؛ فالمرء كيان رحب يتسع لكل الأضداد، ومن خلال هذا التصالح الذاتي مع تقلبات اللحظة ومآلاتها، تولد الحكمة، وتشرق بصيرة الروح، وتسطع شمس الأمل، وتزداد شعلة التفاؤل؛ ليمضي الإنسان في دروب العمر بخطى مطمئنة.