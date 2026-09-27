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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يرفض المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز.. وطهران تنتظر ردًا رسميًا

أزمة هرمز
أزمة هرمز

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني الأخير الهادف إلى إنهاء القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، والذي يتضمن مسارًا مدته سبعة أيام لإعادة فتح الممر المائي واستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران. 

وكانت إيران قد أبدت استعدادها لإعادة فتح المضيق خلال أسبوع، شريطة اتخاذ الولايات المتحدة خطوات تشمل تخفيف الضغط العسكري وإنهاء الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، فيما أفادت تقارير بأن المقترح تضمن أيضًا مطالب مرتبطة بالعقوبات النفطية ووقف الأعمال العدائية. 

ورغم إعلان ترامب رفضه المقترح علنًا، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لم تتلق حتى الآن الموقف الأمريكي النهائي عبر الوسطاء، موضحًا أنها ستنتظر وصول الرد الرسمي قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة. كما شدد على تمسك إيران بشروطها المتعلقة بإعادة فتح المضيق، مع تأكيد استمرار المسار الدبلوماسي. 

وتأتي هذه التطورات بينما يواصل الوسطاء، وفي مقدمتهم قطر، اتصالاتهم بين الجانبين لمحاولة تقريب المواقف، وسط تقارير عن استمرار الجهود لعقد جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة. 


 

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