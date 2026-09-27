المعاهد الأزهرية بغزة توقع اتفاقية لحفر بئر مياه ارتوازي لخدمة 2700 طالب

وقَّع د. علي رشيد النجار، عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، اتفاقية برعاية الجزائر لحفر بئر مياه ارتوازي في معهد غزة الأزهر بتكلفة تقديرية تبلغ 15 ألف دولار، وتشمل الحفر وتركيب الأنابيب والمضخة وملحقاتها.

المعاهد الأزهرية بغزة توقع اتفاقية لحفر بئر مياه ارتوازي

وجرى التوقيع في مقر الإدارة العامة للمعاهد بغزة ويهدف المشروع إلى توفير المياه الصالحة للاستخدام لما يزيد عن 2700 طالب وطالبة يومياً.

وعبّر د. النجار عن امتنانه للجزائر؛ رئيساً وحكومة وشعباً وجيشاً، لدعمهم المتواصل للقضية الفلسطينية، وخصَّ بالشكر المتبرع "المحسن أبو الزهراء" من مدينة غليزان الجزائرية.