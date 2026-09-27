قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلومبرج: سباق خلافة لاجارد.. 4 سيناريوهات محتملة لقيادة البنك المركزي الأوروبي
الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة.. هل متاح للمطلقات؟
العميد عبده مجلي: غارات جوية للقوات اليمنية دمرت عددًا من مواقع الحوثيين في تعز
وظائف المونوريل 2026 .. الشروط وآخر موعد للتقديم والتخصصات
الزمالك راحة بعد الفوز على مودرن سبورت ودياً
مستشار السفارة الإريترية: أطماع إثيوبيا في الموانئ «إعلان حرب».. وتيجراي تسعى لتقرير المصير
لميس الحديدي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد «قانون الناس» ودستور الحياة.. يطبق الخميس
لميس الحديدي: تطبيق الضرائب العقارية الإلكتروني صعب ومعقد ونحتاج مهلة أطول
سكن لكل المصريين 9.. غدًا | بدء الحجز في 15 ألف وحدة بنظام الإيجار
علي عوف: لا تحريك لأسعار الأدوية .. والدولار شرط أساسي لتطبيق المعادلة
محلل فلسطيني: الانتخابات التشريعية محطة لإعادة بناء المؤسسات وإنهاء سنوات الانقسام
الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا جنوب طولكرم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتخابات التجديد النصفي للشيوخ الفرنسي: التجمع الوطني يضمن تشكيل مجموعة برلمانية

انتخابات التجديد النصفي للـ « الشيوخ الفرنسي »
انتخابات التجديد النصفي للـ « الشيوخ الفرنسي »
أ ش أ

حقق حزب «التجمع الوطني» الفرنسي اختراقًا تاريخيًا في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ التي جرت اليوم الأحد، بعدما ضمن، للمرة الأولى في تاريخه، الوصول إلى العدد اللازم لتشكيل مجموعة برلمانية في الغرفة العليا للبرلمان الفرنسي، بالتعاون مع حليفه «اتحاد اليمين من أجل الجمهورية» (UDR).

وأعلن رئيس «التجمع الوطني» جوردان بارديلا أن حزبه سيتمكن للمرة الأولى من تشكيل مجموعة في مجلس الشيوخ، فيما وصفت مارين لوبان، زعيمة الحزب، النتيجة بأنها «انتصار تاريخي» و«مرحلة رئيسية» قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027.

وكان «التجمع الوطني» قد دخل انتخابات اليوم بثلاثة أعضاء فقط في مجلس الشيوخ، فيما كان يسعى، إلى جانب حليفه «اتحاد اليمين من أجل الجمهورية»، إلى تجاوز عتبة عشرة أعضاء اللازمة لتشكيل مجموعة برلمانية.

وفي المقابل، أكدت النتائج الأولية استمرار الحضور القوي لليمين والوسط داخل مجلس الشيوخ، إذ أعيد انتخاب عدد من أعضاء المجلس المنتمين إلى حزب «الجمهوريون» وحلفائه من تيار الوسط.

وكان 37 عضوًا قد حُسم انتخابهم أو إعادة انتخابهم من الجولة الأولى في الدوائر التي تعتمد نظام الاقتراع بالأغلبية، من بينهم 31 عضوًا من أعضاء المجلس المنتهية ولايتهم، وفق النتائج المعلنة خلال اليوم.

وجرى اليوم تجديد 178 مقعدًا من أصل 348 مقعدًا في مجلس الشيوخ، في إطار التجديد النصفي الذي يجرى كل ثلاث سنوات، حيث ينتخب أعضاء المجلس لمدة ست سنوات.

وتشمل هذه الانتخابات 63 دائرة انتخابية، إلى جانب ستة مقاعد تمثل الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا، فيما جرى انتخاب 119 مقعدًا بنظام التمثيل النسبي، و59 مقعدًا بنظام الاقتراع بالأغلبية على جولتين.

ويُنتخب أعضاء مجلس الشيوخ بالاقتراع غير المباشر من خلال هيئة تضم نحو 93 ألف ناخب كبير في هذه الدورة، يمثل المنتخبون المحليون، ولا سيما ممثلو المجالس البلدية، الغالبية العظمى منها.

وتعد انتخابات اليوم آخر استحقاق انتخابي وطني رئيسي قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في عام 2027، فيما من المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ الجديد ممارسة مهامه في الأول من أكتوبر المقبل.

حزب «التجمع الوطني» الفرنسي انتخابات التجديد مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

محمد صلاح

بعد رحيله عن معسكر مصر.. هل يعود محمد صلاح إلى تدريبات طرابزون؟

أحمد سعد وعلياء بسيوني

بعد طلاقها من أحمد سعد رسميا.. أول رد فعل من علياء بسيوني

ترشيحاتنا

امن

انطلاق الدورة العاشرة للمؤتمر العربي للأمن السيبراني| و غادة لبيب: ركيزة للسيادة الرقمية وشرط لاستدامة التنمية

جانب من الحدث

وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان 3 مساجد عبر الفيديو كونفرانس.. ويودعان الطلاب الفائزين برحلات عمرة

بعد 225 عامًا خارج مصر.. هل يعود حجر رشيد إلى موطنه؟

بعد 225 عامًا خارج مصر.. هل يعود حجر رشيد إلى موطنه؟

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد