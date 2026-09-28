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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صدر له قرار إزالة منذ 7 سنوات.. إخلاء المنازل المجاورة للعقار المنهار في المنيا

انهيار منزل
انهيار منزل
ايمن رياض

قال الدكتور سعيد محمد، رئيس مدينة المنيا، إن المنزل المنهار بوسط مدينة المنيا، صادرًا له قرار إزالة منذ عام 2019 اي منذ 7 سنوات بسبب وجود تصدعات وتشققات بالمبنى.

واصاف رئيس مدينة المنيا في تصريحات صحفية أن الأجهزة المعنية تتابع تداعيات انهيار المنزل، وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال البحث ورفع الأنقاض، للوقوف على وجود أي أشخاص آخرين أسفل العقار.

كما شهد وسط مدينة المنيا إخلاءً مؤقتًا للمنازل المجاورة للعقار المنهار، كإجراء احترازي حفاظًا على سلامة المواطنين، وذلك بالتزامن مع استمرار أعمال رفع الأنقاض والبحث عن أي أشخاص أسفل العقار

كانت سيدة لقيت مصرعها أسفل أنقاض عقار المنيا المنهار، وجارٍ استخراج جثمانها، فيما تواصل قوات الحماية المدنية البحث عن آخرين أسفل الأنقاض.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا بمحيط العقار، بالتزامن مع دفع الحماية المدنية بالمعدات اللازمة لرفع الأنقاض والبحث عن أي مفقودين

المنيا انهيار منزل جثة

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