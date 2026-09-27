المؤبد لمزارع والمشدد 10 سنوات لشقيقيه لإنهائهم حياة شاب في المنيا

امرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا، بالسجن المؤبد على مزارع والسجن المشدد 10 سنوات لشقيقيه، لإدانتهم بقتل شاب إثر خلافات سابقة بينهم، وذلك خلال عام 2025، بمركز بني مزار شمال المنيا.

صدر الحكم حضوريًا بحق المتهمين، مع إلزام أحدهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2025، عندما نشبت خلافات بين المتهمين والمجني عليه، تطورت إلى اعتداء المتهمين الثلاثة عليه بالضرب، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

وعقب وقوع الجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من ضبط المتهمين، والتحفظ على الأدوات والأسلحة المستخدمة في الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، قبل إحالتهم إلى جهات التحقيق.