محافظ المنيا يمد فترة إنهاء إجراءات تراخيص الميكروباص 14 راكبًا حتى 30 نوفمبر

قرر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مد فترة إنهاء إجراءات تراخيص سيارات الميكروباص سعة 14 راكبًا، للحاصلين على خطابات الموافقة على الترخيص من إدارة المواقف، حتى 30 نوفمبر 2026، وذلك تيسيرًا على أصحاب المركبات الراغبين في استكمال إجراءات الانضمام إلى منظومة النقل الحديثة بالمحافظة.

وأوضح محافظ المنيا أن مد المهلة يأتي في ضوء الإقبال المتزايد على الانضمام إلى المنظومة، وحرص المحافظة على إتاحة الفرصة أمام أصحاب السيارات لاستكمال إجراءات الترخيص، بما يدعم خطة تطوير وسائل النقل والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز عوامل الأمان والانضباط والسيولة المرورية بمختلف مراكز المحافظة.

وأشار اللواء كدواني إلى أن محافظة المنيا تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة النقل والمواقف، من خلال التوسع في وسائل النقل الحديثة والآمنة، وتقديم التيسيرات اللازمة لأصحاب المركبات، بما يسهم في توفير وسائل انتقال أكثر أمانًا وراحة، ويحافظ على سلامة المواطنين وكرامتهم.

منظومة النقل

وأكد المحافظ استمرار التنسيق بين إدارة المواقف والجهات المعنية لتيسير إجراءات الترخيص وتذليل أي معوقات قد تواجه المتقدمين، مع متابعة انتظام العمل بالمنظومة والتزام المركبات بالاشتراطات المنظمة، بما يحقق مستهدفات المحافظة في تطوير منظومة النقل الحضاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.