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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير التعليم العالي ومحافظ المنيا ورئيس الجامعة يفتتحون أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر .. شاهد

افتتاح أسبوع شباب الجامعات
افتتاح أسبوع شباب الجامعات
ايمن رياض

قدم " صدى البلد " بثا مباشرا لافتتاح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اليوم السبت، فعاليات افتتاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر، الذي تستضيفه جامعة المنيا خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجاري، تحت شعار «من قلب الصعيد.. نبدع»، بحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة والمحافظة والجامعة، وعدد من الشخصيات العامة والطلاب.

ويتضمن الأسبوع برنامجًا متنوعًا من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والعلمية والكشفية، إلى جانب أنشطة الجوالة والخدمة العامة، بما يتيح للطلاب فرصة التنافس والإبداع وتبادل الخبرات وتنمية مهارات العملا الجماعي، بمشاركة 3416 طالبًا وطالبة ومشرفًا وقياديًا يمثلون 31 جامعة مصرية، وذلك بالتزامن مع احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عامًا على تأسيسها.

ونقل الدكتور عبدالعزيز قنصوة تحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتمنياته بنجاح أسبوع شباب الجامعات، مؤكدًا حرص الدولة على تقديم الدعم لللشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء المستقبل، وإتاحة الفرص أمامهم للتنافس والإبداع وتبادل الخبرات.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أهمية الأنشطة والفعاليات الطلابية في بناء شخصية الطالب الجامعي بصورة متكاملة، وتنمية مهاراته وقدراته، وتعزيز قيم التعاون والانتماء والعمل الجماعي، لافتًا إلى اهتمام الوزارة بإطلاق المبادرات الداعمة للطلاب المبتكرين والموهوبين والنوابغ بكافة مؤسسات التعليم العالي.

وأشار الوزير إلى أن تزامن الأسبوع مع احتفالات جامعة المنيا بيوبيلها الذهبي يعكس ما شهدته الجامعة على مدار خمسين عامًا من تطور في مختلف المجالات، وما تشهده حاليًا من مشروعات لتحديث بنيتها التحتية ومنشآتها التعليمية والطبية والخدمية، بما يدعم قدرتها على أداء رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية، ويعزز دورها في خدمة أبناء محافظة المنيا وصعيد مصر، مثمنًا الجهود الكبيرة للقائمين على تنظيم هذا الحدث الهام.

ومن جانبه، أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية استضافة المحافظة لهذا الحدث الشبابي الكبير، مشيرًا إلى أن مشاركة هذا العدد من طلاب الجامعات المصرية تمثل فرصة للتعريف بالمقومات الحضارية والتاريخية التي تتمتع بها المحافظة، وما تشهده من مشروعات تنموية، مؤكدًا استمرار التعاون بين المحافظة وجامعة المنيا لدعم الفعاليات التي تستهدف تنمية مهارات الشباب وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة ، أن استضافة الأسبوع بالتزامن مع اليوبيل الذهبي للجامعة تمنح الحدث خصوصية كبيرة، وتجمع بين الاحتفاء بمسيرة 50 عامًا من العطاء الأكاديمي والبحثي والمجتمعي، وما تشهده الجامعة من مرحلة جديدة من التطوير والتحديث، مؤكدًا أن فعاليات الأسبوع توفر مساحة واسعة للشباب للتنافس والإبداع والتعارف وتبادل الخبرات، لافتًا إلى أن النسخة الحالية تشهد، للمرة الأولى، دمج الطلاب الوافدين في الأنشطة الطلابية مع زملائهم من الطلاب المصريين، بما يعزز فرص التواصل والتفاعل الثقافي والحضاري بين الشباب المشاركين.

وشاهد الحضور العديد من العروض الطلابية الاستعراضية والفنية المتميزة التي نالت إعجابهم.

وفي ختام الفعاليات، قام الفنان محمد عدوية بإحياء حفل الافتتاح، وسط أجواء احتفالية مميزة، تفاعل خلالها الطلاب والمشاركون مع فقرات الحفل والأغاني التي قدمها.

ويشهد الأسبوع منافسات رياضية في كرة القدم الخماسي، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة، وألعاب القوى، والبادل، إلى جانب مسابقات النشاط العلمي في مجالات الميكاترونك والإلكترونيات، فضلًا عن الفعاليات الثقافية والفنية والاجتماعية والندوات التوعوية، والزيارات الميدانية للمعالم الأثرية والمشروعات القومية بمحافظة المنيا، بما يعزز الوعي بتاريخ الوطن ومقوماته الحضارية والتنموية.

وتضمن برنامج الأسبوع كرنفالًا شبابيًا يجوب عددًا من شوارع مدينة المنيا، بمشاركة وفود الجامعات المصرية، إلى جانب نماذج وماكيتات لأبرز المشروعات القومية والتنموية التي شهدتها المحافظات المصرية، ويتضمن عروضًا للفلكلور الشعبي الذي يعبر عن التنوع الثقافي والتراثي لمختلف أقاليم الجمهورية، إلى جانب التعريف بأبرز المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها المحافظات المصرية.


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