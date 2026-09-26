قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هتدفع كام على موبايلك من الخارج.. الجمارك تحسم حقيقة زيادة الرسوم
حارس مرمى أيرلندا يرفض مواجهة إسرائيل..ولاعبون يدرسون مقاطعة المباراة
حفاظًا على سلامته.. محمد صلاح يغيب عن مباراة جنوب السودان بسبب «الترتان»
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف.. انخفاض الحرارة وأمطار متوسطة إلى غزيرة بمناطق حدودية
الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن
زمن الأونروا انتهى.. مسؤول بمجلس السلام يثير الجدل بـ إلغاء دور الوكالة
ضبط شخص استعان بزوجته وأخرين للتعدى على شقيقه بسلاح أبيض في الجيزة
الاستثمار: نعمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية بالتعاون مع 90 جهة حكومية
رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر
السلطات الروسية: مقتل 7 في هجمات أوكرانية على لوجانسك وزابوروجيا
وزير الآثار: نركز على بناء قطاع سياحي مرن قادر على حماية البيئة والتراث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا ورئيس الجامعة يستقبلان وزير التعليم العالي لتفقد عدد من المنشآت

محافظ المنيا ورئيس الجامعة يستقبلان وزير التعليم العالي
محافظ المنيا ورئيس الجامعة يستقبلان وزير التعليم العالي
ايمن رياض

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم السبت، الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، لدى وصوله إلى جامعة المنيا، في مستهل زيارة تتضمن عددًا من الفعاليات واللقاءات وتفقد المشروعات والمنشآت الجامعية.

وتستهل الزيارة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بحضور قيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات، يعقبه تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والمنشآت الجامعية داخل الحرم الجامعي، للاطلاع على أعمال التطوير وما تقدمه الجامعة من إمكانات وخدمات في المجالات التعليمية والبحثية والمجتمعية.

وتتضمن الزيارة كذلك افتتاح فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر، الذي تستضيفه جامعة المنيا، بمشاركة طلابية واسعة من مختلف الجامعات والمعاهد العليا على مستوى الجمهورية، في حدث يجمع شباب الجامعات في رحاب عروس الصعيد، ويضم باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الطلابية.

وتؤكد استضافة جامعة المنيا لفعاليات الأسبوع ما تمتلكه من إمكانات ومنشآت وبنية تحتية مؤهلة لاستضافة الفعاليات الجامعية الكبرى، بما يدعم النشاط الطلابي، ويتيح للشباب مساحات أوسع لاكتشاف مواهبهم وقدراتهم، وتعزيز التواصل والتفاعل وتبادل الخبرات بين طلاب الجامعات والمعاهد المصرية.
 

المنيا محافظ المنيا وزير التعليم العالي جامعة المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية

مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

الزمالك

غير موفق.. الزمالك يعلق على بيان الأهلي ضد حسام حسن

حالة الطقس

أمطار تصل للغزارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

المستشار احمد الزند

رحيل المستشار أحمد الزند.. مسيرة حافلة بين القضاء والقانون.. موعد ومكان صلاة الجنازة

إيران وأمريكا

أول رد أمريكي على خطة الـ 7 أيام المقترحة من طهران

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

ترشيحاتنا

جوليان وارد

رسميا.. ليفربول يعيد جوليان وارد إلى منصب المدير الرياضي

ميسي

مصطفى سعد ميسي: المنافسة على الدوري ستكون ثلاثية فقط.. ونتمنى التواجد ضمن الستة الكبار

حسام حسن الشناوى

أمير هشام: حسام حسن فتح على نفسه أزمة كبيرة.. وتصريحاته تجاه الشناوي يتحمل مسئوليتها

بالصور

اختفاء الفئة الأعلى.. كيا تكشف عن تفاصيل السيارة K5 موديل ‎2027‎‏ ‏

كيا K5
كيا K5
كيا K5

لوك كاجوال .. إلهام شاهين تخطف الانظار بظهورها | شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

الإسكندرية تستقبل رياح الصليب..أولى نوات الخريف في نهاية سبتمبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بسبب مسمار.. نكسة جديدة لـ فولكس فاجن و السيارات الألماني

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

المزيد