محافظ المنيا ورئيس الجامعة يستقبلان وزير التعليم العالي لتفقد عدد من المنشآت

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم السبت، الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، لدى وصوله إلى جامعة المنيا، في مستهل زيارة تتضمن عددًا من الفعاليات واللقاءات وتفقد المشروعات والمنشآت الجامعية.

وتستهل الزيارة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بحضور قيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات، يعقبه تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والمنشآت الجامعية داخل الحرم الجامعي، للاطلاع على أعمال التطوير وما تقدمه الجامعة من إمكانات وخدمات في المجالات التعليمية والبحثية والمجتمعية.

وتتضمن الزيارة كذلك افتتاح فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر، الذي تستضيفه جامعة المنيا، بمشاركة طلابية واسعة من مختلف الجامعات والمعاهد العليا على مستوى الجمهورية، في حدث يجمع شباب الجامعات في رحاب عروس الصعيد، ويضم باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الطلابية.

وتؤكد استضافة جامعة المنيا لفعاليات الأسبوع ما تمتلكه من إمكانات ومنشآت وبنية تحتية مؤهلة لاستضافة الفعاليات الجامعية الكبرى، بما يدعم النشاط الطلابي، ويتيح للشباب مساحات أوسع لاكتشاف مواهبهم وقدراتهم، وتعزيز التواصل والتفاعل وتبادل الخبرات بين طلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

