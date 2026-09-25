محافظ المنيا ورئيس الجامعة يستقبلان مسيرة شبابية على كورنيش النيل

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، مساء اليوم، مسيرة شباب الجامعات أمام ديوان عام محافظة المنيا على كورنيش النيل، تزامنًا مع انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر، الذي تستضيفه جامعة المنيا وتبدأ فعالياته غدًا السبت من رحاب الجامعة.

حضر الاستقبال الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، وعدد من قيادات جامعة المنيا والقيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تابع الحضور مسيرة لمواكب الجامعات المشاركة، والتي حملت هوية كل جامعة، في أجواء احتفالية عكست حالة الحماس والترحيب بضيوف المنيا من شباب وطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية.

وشهدت المسيرة مشاركة واسعة من شباب الجامعات، في مشهد يجسد روح الشباب والتواصل بين أبناء الجامعات المصرية، ويعكس الاستعداد لانطلاق أسبوع حافل بالأنشطة والفعاليات، التي تجمع بين المنافسة والإبداع وتبادل الخبرات.

وتنطلق فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر غدًا من رحاب جامعة المنيا، بمشاركة وفود من مختلف الجامعات والمعاهد العليا المصرية، ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والعلمية، بما يتيح للشباب استعراض مواهبهم وقدراتهم وتعزيز قيم التعاون والتنافس بينهم.

